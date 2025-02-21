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猛飆生涯最速152　19歲林維恩連送3K：就是跟他拚

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，林維恩。（圖／記者李毓康攝）
▲林維恩飆出個人生涯最快球速。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊21日首場5比12輸給西班牙，中華隊19歲旅美左投林維恩中繼1局，飆出3次三振，同時飆出生涯最快152公里。

今天林維恩中繼登板，1局被擊出1支安打，送出3次三振，球速投到152公里，改寫個人新高，談到今天表現，林維恩坦言，「今天踏上去蠻緊張，第一次有這麼多觀眾，高中最多也才1萬多人。」

今天1局飆出3次三振，林維恩則說，「我沒有特別記，今天有看情蒐，有特別注意他們的揮棒，我的直球比較屬於上竄，去美國的時候有投偏高的直球，拉丁美洲打者都揮不太到，今天有配蠻多直球，速度也有投出來，所以結果是好的。」

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林維恩認為，「狀況還不錯，休息蠻久的，在旁邊比較緊張，上去倒是覺得還好。」

由於比賽比照大聯盟的投球時間限制，林維恩提到，「節奏比較趕，小聯盟都有時間控制，旅外投手可能比較不會那麼趕，不過在旁邊看跟上去還是不一樣，看到很多觀眾，很開心。」

林維恩也說，「上場想說就是跟他拚，不要讓他們掌握到失投球，盡量不要投到偏高，情蒐有說偏高球比較會抓，就是盡量壓低。」

本場西班牙展現兇猛火力，林維恩表示，「跟昨天看影片有點落差，今天失投球掌握都還不錯，可能一顆失投就能擊出安打，某些位置就會揮棒，可能他們也有情蒐，功課做得蠻足。」

談到今天中華隊投手群表現，中華隊總教練曾豪駒特別肯定旅美小將林維恩，「他今天表現非常突出，他有那個能力，當然以第一次站上國際舞台，有這樣表現未來是可期待的投手。」

關鍵字： WBC資格賽CT

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