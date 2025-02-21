不想被提前結束　吳念庭猛打賞：用好表現感染隊友

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊21日首戰5比12不敵西班牙，中華隊一壘手吳念庭繳出3安猛打賞，包括2支長打，賽後吳念庭認為，「感覺西班牙已經調整到位。」



▲吳念庭繳出猛打賞。（圖／記者李毓康攝）

今天吳念庭擔綱先發一壘手，排在中心打線第5棒，5打數敲出3支安打，包括2支二壘打，

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第7局吳念庭在得點圈有人狀況下，敲出適時安打，打下球隊第3分，也讓中華隊避免在第7局遭到提前結束。

談到第7局那個打席，吳念庭表示，「剛好第7局輪到自己，想到2023年經典賽，大家都沒有放棄，很亢奮面對這個比賽，當然沒有人想輸，也不想被提前結束，能打出那支安打，把後續士氣帶到明天與後天。」

吳念庭認為，「狀況一直都調整得還不錯，進入比賽之後集中精神，每個打席幫助球隊，盡量用好表現感染給隊友，讓我們可以更輕鬆一點，去面對明天的比賽。」

中華隊首戰出師不利，吳念庭提到，「這個比賽上次有打過，因為是大聯盟舉辦，節奏都很快，上打擊區要準備下一顆球要來，守備的時候，投手馬上要準備投過來，臨場應變不像賽季中有更多秒數，有自己的時間可以準備。」

吳念庭透露，「賽後球隊有集合一下，針對秒數問題跟年輕球員去討論，希望明天可以更快，更迅速去迎接明年的比賽。」

不過吳念庭直言，「穿上這件球衣，比較不一樣，代表著台灣，沒有人想要表現不好，想要贏每場比賽的心情，身體僵硬一定會有，比賽開始一個打席與一個守備之後，他們也都放鬆了，我們能做的就是盡量感染他們，讓士氣越來越好。」

面對西班牙這個不算熟悉的對手，吳念庭表示，「情蒐方面投手沒有想像中那麼好，守備與投手都比想像中，把全力拿出來，有些人感覺打過冬盟，已經準備很久，氣勢與擊球力道都不一樣，跑壘速度也是，都已經調整到位。」