運動雲

>

不想被提前結束　吳念庭猛打賞：用好表現感染隊友

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊21日首戰5比12不敵西班牙，中華隊一壘手吳念庭繳出3安猛打賞，包括2支長打，賽後吳念庭認為，「感覺西班牙已經調整到位。」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，吳念庭。（圖／記者李毓康攝）
▲吳念庭繳出猛打賞。（圖／記者李毓康攝） 

今天吳念庭擔綱先發一壘手，排在中心打線第5棒，5打數敲出3支安打，包括2支二壘打，

[廣告]請繼續往下閱讀...

第7局吳念庭在得點圈有人狀況下，敲出適時安打，打下球隊第3分，也讓中華隊避免在第7局遭到提前結束。

談到第7局那個打席，吳念庭表示，「剛好第7局輪到自己，想到2023年經典賽，大家都沒有放棄，很亢奮面對這個比賽，當然沒有人想輸，也不想被提前結束，能打出那支安打，把後續士氣帶到明天與後天。」

吳念庭認為，「狀況一直都調整得還不錯，進入比賽之後集中精神，每個打席幫助球隊，盡量用好表現感染給隊友，讓我們可以更輕鬆一點，去面對明天的比賽。」

中華隊首戰出師不利，吳念庭提到，「這個比賽上次有打過，因為是大聯盟舉辦，節奏都很快，上打擊區要準備下一顆球要來，守備的時候，投手馬上要準備投過來，臨場應變不像賽季中有更多秒數，有自己的時間可以準備。」

吳念庭透露，「賽後球隊有集合一下，針對秒數問題跟年輕球員去討論，希望明天可以更快，更迅速去迎接明年的比賽。」

不過吳念庭直言，「穿上這件球衣，比較不一樣，代表著台灣，沒有人想要表現不好，想要贏每場比賽的心情，身體僵硬一定會有，比賽開始一個打席與一個守備之後，他們也都放鬆了，我們能做的就是盡量感染他們，讓士氣越來越好。」

面對西班牙這個不算熟悉的對手，吳念庭表示，「情蒐方面投手沒有想像中那麼好，守備與投手都比想像中，把全力拿出來，有些人感覺打過冬盟，已經準備很久，氣勢與擊球力道都不一樣，跑壘速度也是，都已經調整到位。」

關鍵字： WBC資格賽CT

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「西班牙打者真的強」　張育成開轟心中有遺憾

「西班牙打者真的強」　張育成開轟心中有遺憾

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

WBC資格賽中華首戰西班牙　狂吸35325人進場

WBC資格賽中華首戰西班牙　狂吸35325人進場

徐若熙意外沒投首戰西班牙　曾總：會在對的時機出來

徐若熙意外沒投首戰西班牙　曾總：會在對的時機出來

「不看扁任何一隊」　沙子宸準備先發：盡量投滿5局

「不看扁任何一隊」　沙子宸準備先發：盡量投滿5局

陳重羽傳授「雷法」秘笈　交代林佳緯放心：後面有傑憲

陳重羽傳授「雷法」秘笈　交代林佳緯放心：後面有傑憲

相信陳宇宏能力　曾總注意南非會「藏球」

相信陳宇宏能力　曾總注意南非會「藏球」

快訊／中華首戰西班牙打線出爐　陳重羽排上先發2棒DH

快訊／中華首戰西班牙打線出爐　陳重羽排上先發2棒DH

首戰驚險勝南非　尼加拉瓜教頭：很好的對手

首戰驚險勝南非　尼加拉瓜教頭：很好的對手

南非「藏球」沒特別練　教頭讚中華隊進攻大膽

南非「藏球」沒特別練　教頭讚中華隊進攻大膽

朴春又發聲「李敏鎬要我發的」　男方終於回應..澄清：並無私交

熱門新聞

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

「台灣是非常可敬的對手」西班牙教頭：謙虛態度面對這場比賽

張育成開轟無用！中華隊9下反撲未果　5比12慘敗西班牙

曾豪駒談投手「配球需更大膽」　鬆口徐若熙身體不適

記取這一敗！中華隊收拾心情明戰南非　曾總賽後透露先發

曾豪駒扛輸球責任：結果在我身上　配球思維再檢討

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1中華投手崩盤　37年對西班牙首敗

2西班牙教頭：台灣是非常可敬的對手

3中華隊9下反撲未果　5比12慘敗西班牙

4曾豪駒鬆口徐若熙身體不適　狀況待觀察

5中華隊明戰南非　曾總賽後透露先發

最新新聞

1里崎智也來台　挑選赴日留學選手

2球迷喊聲化為助力　沙子宸投南非

3西班牙教頭：台灣是非常可敬的對手

4猛飆生涯最速152　林維恩連送3K

5陳傑憲敲2長打仍不滿：身體不夠自然

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366