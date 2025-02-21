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快訊／中華首戰西班牙打線出爐　陳重羽排上先發2棒DH

▲▼台韓交流賽，陳重羽。（圖／記者李毓康攝）
▲陳重羽擔任先發指定打擊。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

2025年世界棒球經典賽資格賽A組今天在台北大巨蛋開打，晚間7點中華隊首役對決西班牙，派出「下勾」投手陳宇宏先發，先發打線出爐，陳重羽排上先發指定打擊，擔任第2棒。

本屆經典賽資格賽中華隊分在A組，21日晚間7點首戰對上西班牙，22日晚間7點交手南非，23日晚間7點遭遇尼加拉瓜。

A組賽事將於2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，採循環賽形式，分組第一可直接取得會內賽門票，2、3名會再打一場比賽，勝者就能晉級。

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中華隊推出陳宇宏先發，遭遇前中華職棒樂天桃猿洋投雷法（Elian Leyva），陳宇宏去年球季出賽16場，有6場先發，戰績1勝4敗、防禦率4.50，原本不在36人集訓名單，但在與韓國職棒樂天巨人隊交流戰表現不俗，結果驚喜擠進正選名單，並且扛起中華隊第一場先發重任。

雷法2023年在中職12場先發，戰績4勝3敗，投了67.1局，防禦率3.88，對戰陳傑憲17個打席，被敲出5安打、有5次四壞球，被打擊率0.417，至於對戰陳重羽7打席，被敲出5支安打，包含1發全壘打，被打擊率0.714。

中華隊先發打線：
1、左外  林佳緯
2、指定  陳重羽
3、中外  陳傑憲
4、游擊  張育成
5、一壘  吳念庭
6、捕手  高宇杰
7、二壘  林子偉
8、右外  王博玄
9、三壘  李宗賢
投手  陳宇宏

關鍵字： WBC資格賽CT

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