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統一獅UniGirls發表會開放預購　限額224席座位

▲統一獅隊UniGirls新球季發表會分組。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊UniGirls新球季發表會。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

2025年中華職棒賽事於3月底正式開打，統一7-ELEVEn獅主場開幕戰3月30日在台南棒球場開打，UniGirls新球季發表會3月9日下午2點於台北大直典華宴會館舉辦。

本次2025統一獅UniGirls新球季發表會開放球迷購票報名參加，限額僅有224席座位，將於2月25日中午12點於全台統一超商ibon售票系統線上開賣，本次售票每人每次限購一張。

2025統一獅UniGirls新球季發表會，將發表UniGirls年度主視覺、新球季全新制服、個人年度目標心願卡、2025統一獅年度主題曲、UniGirls年度行銷活動，UniGirls分組簽名會及商務特區專屬UniGirls全員合影。

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2025統一獅UniGirls新球季發表會，全體UniGirls女孩共分成四組進行簽名會活動。
A區：瑟七、曼萍、Yovia、妮妮、包子
B區：趙娟週、Maggie、賴賴、柔一、詩詩
C區：Nozomi、斐棋、Joy、一七、少少
D區：Chihiro、YUKI、芮絲、侯芳、Mina

球迷選購門票時，可依據想要參加簽名會組別進行購票，2025 UniGirls新球季發表會票價區分成「商務特區」票價1480元，共84席、「豪經特區」票價1180元，共84 席、「經濟特區」票價880元，共56席。

全區座位均可依據購票組別進行參加簽名會，並且可全程參與UniGirls新球季發表會，而購買商務特區者，加碼每個人可以與全隊UniGirls女孩們一起合影。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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