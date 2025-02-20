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看好中華隊最有優勢　尼加拉瓜教頭：球隊組成沒達預期

▲▼經典賽資格賽練球日，尼加拉瓜隊總教練古伊多。（圖／記者李毓康攝）
▲經典賽資格賽尼加拉瓜隊總教練古伊多。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽將於明天開打，今天官方練球日，尼加拉瓜隊總教練古伊多（Sandor Guido）表示，「對選手有信心。」

先前才在日本打熱身賽，今天尼加拉瓜隊參與官方練球，古伊多表示，「這次球員組成以美國職棒小聯盟與尼加拉瓜職棒，還有在委內瑞拉與墨西哥打球的，都是職業球員為主，這是目前可以組成最強的隊伍。」

古伊多坦言，「因為大聯盟選手不能打，也有小聯盟球隊不放人，現在球隊組成雖然沒有達到預期，但有蠻多球員都是很有天分，也很潛力，希望透過國際賽變得更好，這個球隊已經是最好的球隊，對他們很有信心。」

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本屆與中華隊、西班牙、南非分在同一組，古伊多直言，「4隊比賽不容易打，中華隊是最好、最有優勢的球隊，除了有很好的球員組成，還有很多觀眾，與很好的場地適應，但我們也不差，已經先到日本訓練一段期間，調整都還不錯，比賽中能得分盡量不要錯過，贏下每場比賽，目前狀況是好的。」

今天踏進台北大巨蛋、古伊多也說，「不會有什麼要特別去提醒選手，在日本打了很多比賽，有在不同場地比賽，選手要去適應不同場地與氣候，只提醒一定要保持健康，要好好出賽，盡最大努力去贏球。」

關鍵字： WBC資格賽CT

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