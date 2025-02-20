西班牙、尼加拉瓜不能輕忽　黃忠義看陳宇宏入選「奇兵」



▲經典賽資格賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

2025年世界棒球經典賽資格賽將於21日開打，中華隊爭取明年經典賽正賽門票，球評黃忠義分析，「西班牙與尼加拉瓜不能輕忽。」

這次經典賽資格賽中華隊分在A組，21日晚間7點首戰對上西班牙，22日晚間7點交手南非，23日晚間7點遭遇尼加拉瓜。

本屆比賽將於2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，採循環賽形式，分組第一直接取得會內賽門票，2、3名會再打一場比賽，勝者就能晉級。

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評價中華隊陣容，黃忠義認為，「以目前中華職棒選手實力來看，可以分出不只一隊，去年世界12強跟資格賽這批選手，選才算是蠻接近，野手選進李宗賢、林子偉、王博玄、曾子祐等人，都是多功能，教練調度上會比較靈活。」

黃忠義坦言，「對於選手來說是新年度開始，大家都是重新開機，需要盡快進入狀況，對於投手群是一大挑戰，打線方面有速度，而且也有長打。」

不過黃忠義直言，「旅外球員加入集訓，透過這段時間磨合，讓教練團更瞭解，除了旅外投手之外，也需要本土投手跳出來，教練團調度會比較好安排。」

雖然外界普遍認為對手並不強，黃忠義表示，「還是步步為營，西班牙與尼加拉瓜不能輕忽，但選手們不要給自己太大壓力，不必想說一定要比12強更好，有大巨蛋球迷吶喊加持，如同去年12強，這股力量很大。」

由於經典賽資格賽時間比較早，黃忠義提到，「投手確實比較不好調整，特別是旅外投手進度到哪裡，需要投手教練花點心思，還有掌控投手用球數與休息天數，相信投手教練林岳平很有經驗，還有情蒐小組很厲害，基本上沒有太大問題。」

黃忠義也說，「先把自身狀態掌握好比較重要，第一場先發投手基本上就是徐若熙，個人特質是蠻會享受大賽，相信會有比較高的勝率，中華隊很有機會以3連勝達成任務。」

此外，這次名單在最後階段選進低肩側投的陳宇宏，黃忠義評估，「這次名單中選進陳宇宏，應該是參考去年12強黃子鵬，可能是本次奇兵之一，投手有單場用球數限制，因此勝負關鍵還是在牛棚車輪戰。」



▲經典賽資格賽中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）