18歲張趙紘嚇出羅德冷汗　鄭兆行：我以為全壘打　



▲張趙紘。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／日本石垣島報導

樂天桃猿今日在石垣島交流戰7比7與日本職棒羅德隊打成和局，樂天18歲新秀張趙紘9局下轟出深遠飛球，差點一棒結束比賽，賽後本次石垣島交流戰暫代總教練的鄭兆行直言，「我以為全壘打。」

第9局樂天新秀張趙紘在平手狀況下，面對羅德隊投手菊地吏玖，一棒掃出左外野深遠二壘安打，差一點形成再見全壘打，讓羅德隊嚇出一身冷汗，鄭兆行表示，「我以為全壘打，結果球在全壘打牆前掉下來，張趙紘揮棒蠻果決，第1個打席沒有打好，但揮棒沒有猶豫，這是打者必須具備的態度。」

今日李勛傑與張趙紘都打滿全場，首局敲安貢獻2分打點，鄭兆行透露，「古久保健二總教練有說，想要多看李勛傑，看他後面打席，揮棒感覺都不錯，張趙紘打擊看得出來很積極，今天大家都輪著上。」

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觀察整場比賽，鄭兆行認為，「今天球隊第1局打線有串連，感覺還不錯，但後面幾局打者被壓制，撇開對方中繼投手控球不準的狀況，有幾局我們也是有機會，但就是少臨門一腳，這是我們需要改進的。」

鄭兆行強調，「壘上有人就是積極出棒，但打者等待的球，看起來是比較多，這點是比較可惜，打擊教練有提醒積極出棒，以直球為主，也都交代了，但不知道是不是選手想得比較多，也想要幫球隊建功，心態方面要準備得更充足才行。」

本場樂天10名投手全部登板，鄭兆行表示，「投手安排就是照著川岸強投手教練調度，大部分投手都在軌道之中，但還有些需要調整，離球季開打還有一段時間，相信可以調整過來，投手每個人有盡到責任，有幾個結果不好，但才知道要加強什麼東西，選手心裡也有底，投手教練也會協助。」

鄭兆行提到，「看得出來大家很想贏，一開始很積極出棒，守備戰戰兢兢，梁家榮有一個撲接，外野手也是盡力去追，這場球看起來很投入在比賽。」

結束石垣島交流賽，明天上午樂天啟程返台，鄭兆行也說，「球隊休息幾天，就會繼續比賽，多一點球賽，讓選手增加經驗，調整到比賽狀態。」

第6局劉昱言上場，沒有解決打者，失掉4分自責分，提前被換下場，鄭兆行表示，「投手教練設定每個人1局，可能不如預期，所以當下先換掉，也要看選手危機處理能力，但是沒關係，回去再好好加強。」