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樂天菜鳥愛釣蝦　游承勳打擊有自信：機會要自己爭取

▲樂天桃猿游承勳。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿游承勳。（圖／樂天桃猿提供） 

記者陳立勳／日本石垣島報導

樂天桃猿18歲內野手游承勳去年季中加入職棒，今年被列進石垣島交流戰名單，他也坦言有點驚訝。

去年在季中新人選秀會第5輪被樂天挑中，這次擠進交流戰名單，一軍守備教練鄭兆行觀察，練球態度是一個百分之百付出的選手，雖然剛從高中畢業上來，還不是很有力量，但是基本動作與打擊技巧，還蠻不錯的。

有機會跟著球隊來到石垣島打交流賽，游承勳坦言，「一開始有點驚訝，不是選秀輪次很前面的選手，去年對中華隊友誼賽，有排進先發，可能因為有打安打，讓教練團有留下好的印象，這次來石垣島，就是好好把握機會。」

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游承勳透露，「剛進來球隊，什麼都不太知道，跟教練多問多溝通，希望多爭取出賽機會，學生棒球都不是被關注的選手，想要好好表現。」

去年入選U18亞洲青棒錦標賽培訓，可惜最後被刷下，游承勳認為，「集訓過程有盡全力，所以沒有留下遺憾，自己算是冷靜的球員，看過很多人因為太衝動，結果不好的例子，想說先想好再做，因為爸爸的關係，從小學開始喜歡釣蝦，可以很安靜的做自己喜歡的事。」

今年第一個完整球季，游承勳提到，「好好把握有現上場機會，希望不要受傷，對於打擊比較有自信，高中時期王傳家教練給予很多打擊上的觀念與策略上的建議。」

另外，游承勳也說，「本身守備算是工具人，無論是二壘、三壘、游擊都可以，過去主要守游擊，但機會要自己爭取，如果有就好好把握。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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