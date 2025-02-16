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大餅教練提點「不要緊張」　曾家輝競爭樂天開季輪值

▲樂天桃猿投手曾家輝。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿投手曾家輝。（圖／樂天桃猿提供） 

記者陳立勳／日本石垣島報導

樂天桃猿21歲投手曾家輝去年在例行賽最後一場，中繼5局無失分，收下生涯首勝，今年春訓積極調整，競爭開季先發輪值。

先前曾家輝揣摩日籍投手山本由伸的投球動作，但表現不算理想，球季後半段改回原本動作，反倒繳出好投，樂天日籍投手教練川岸強點名曾家輝今年春訓狀態不錯。

談到春訓調整，曾家輝透露，「休季調整比較有目標，從去年12月有去貝思沛拉棒球學校訓練，有討論動作，原本投球機制比較不固定，想辦法解決這個問題。」

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去年曾經跟著世界12強中華隊一起練球，曾家輝表示，「看到很多球星，有這個榮幸可以一起練球，蠻開心，他們都很清楚自己需要什麼，自己排課表，有跟林岳平投手投手教練聊天，問一些心態上的東西，因為國際賽壓力很大，沒有體驗過，他只有跟我說不要緊張，技術上沒有太大問題，雖然大概只待2個禮拜，但蠻有收穫的。」

曾家輝提到，「雖然沒有再學山本由伸的投球動作，但還是有維持與山本由伸相同的訓練菜單，像是標槍訓練還是有在做，覺得蠻有用。」

今年春訓定位在先發，曾家輝坦言，「今年春訓準備進度蠻快，已經牛棚練投10次，這次來打交流賽，雖然狀態還不是百分之百，但有目標今年想要拚開季名單，在一軍多點出賽機會，在一軍可以成長得更快。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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