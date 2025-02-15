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何品室融「想讓大家知道」　欣賞陳晨威鎮守外野很自在

▲樂天桃猿何品室融。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿投手曾家輝。（圖／樂天桃猿提供）  

記者陳立勳／日本石垣島報導

樂天桃猿19歲新秀外野手何品室融這次跟著球隊來到石垣島，準備交手日本職棒羅德隊，何品室融表示，「想要打出好成績，讓大家知道我是誰。」

去年在季中新人選秀會獲得樂天第2指名，何品室融第一次來石垣島，他表示，「想要打出好成績，讓大家知道我是誰，第一次跟學長比賽，有一點小緊張，也有一點興奮，希望不要扯他們後腿，好好表現自己。」

上個賽季結束後參加亞洲棒球冬季聯盟賽事，何品室融認為，「冬盟是很好的比賽，尤其像我是剛進到職棒，有盃賽可以適應與調整職棒的節奏，同時對於心態有很大幫助，去年下半季在二軍打不好，會有些自我懷疑，打冬盟比較放得開，大家都是一樣可以有機會表現。」

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過去內野與外野都有守過，何品室融透露，「春訓專心練外野，職棒教的東西與高中差蠻多，也比較細膩，細節地方要做好，有時候會疏忽，還要再加油。」

何品室融提到，「隊上外野手的學長都有各自的優點，也都會去看，尤其特別欣賞陳晨威，在場上很自信，很自在，不會讓自己綁手綁腳，這是我想要達到的境界，守備方面給自己壓力比較大一點，有時候比較沒有自信，會想說能不能處理好。」

面對今年新秀球季，何品室融也說，「開季一軍是目標，如果能夠達成，也是給自己信心。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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