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鄭兆行點名樂天期待新秀　看好游承勳「登大人」會更好

▲▼中華職棒新人球員選拔會，樂天桃猿第一輪指名選手張趙紘。（圖／記者湯興漢攝）
▲張趙紘(右方)是去年樂天桃猿季中新人選秀首輪指名。（圖／記者湯興漢攝）  

記者陳立勳／日本石垣島報導

樂天桃猿今天來到石垣島，準備連續2天與日本職棒羅德隊打交流戰，樂天代理總教練鄭兆行特別點名幾位年輕球員，期待這次能在比賽中發揮。

這次樂天來石垣島打交流賽，帶了26名球員，陣中有不少年輕球員，包括去年才剛從季中新人選秀會加盟的球員。

有關於本次年輕選手，鄭兆行表示，「名單中有這兩年選秀前幾輪的選手，希望看到他們的成長，但還是要看比賽結果，練習有進步，希望可以發揮。」

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鄭兆行透露，「包括李勛傑、張趙紘、曾冠傑、邱鑫以及何品室融，都是很有潛力的選手，看他們調整的心態，還有比賽的發揮，能力都很好。」

此外，名單中列入去年季中新人選秀會第5輪的內野手游承勳，鄭兆行認為，「觀察他的練球態度，是一個百分之百付出的選手，雖然剛從高中畢業上來，還不是很有力量，但是基本動作與打擊技巧，還蠻不錯的，這次交流賽有機會排他先發。」

鄭兆行也提到，讓游承勳多接受高強度比賽，本身條件都還不錯，接球柔軟度也很好，相信「登大人」之後，一定會很好，可以守二壘與三壘，聽說以前在中華隊培訓，都是關鍵時刻會派他上場，抗壓性應該是不錯，態度讓人蠻欣賞。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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