朴承昱首踏大巨蛋　佩服林昱珉「控球、變化球能力強」



▲韓國職棒樂天巨人隊朴承昱。（圖／中華職棒提供）

記者陳立勳／台北報導

韓國職棒樂天巨人隊今天來到台北大巨蛋練球，備戰明天與世界棒球經典賽資格賽中華隊交流賽，樂天巨人隊內野手朴承昱觀察，「覺得台北大巨蛋規模很大。」

上季朴承昱139場，擊出106支安打，包括7支全壘打，53分打點，打擊率0.261，上壘率0.351，長打率0.365，也是球隊主力打者之一。

首次來到台北大巨蛋，朴承昱透露，「有看過在台北大巨蛋比賽影片，來到大巨蛋，覺得規模很大，很適應進行比賽，很期待。」

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朴承昱表示，「之前韓國與中華隊打國際賽，去年中華隊在12強贏球，覺得中華隊很厲害。」

去年12強賽中華隊擊敗韓國隊，朴承昱強調，「對於台灣旅美左投林昱珉印象深刻，因為他控球能力很強，變化球能力也很強。」

朴承昱提到，「這次來台灣春訓，參加大巨蛋比賽，也是第一場對外比賽，能跟中華隊比賽，也是很好的經驗，中華隊是世界12強灌軍，很期待這次比賽，珍惜這次的經驗。」

第一次參加國際交流賽，並且首次來到台北大巨蛋，朴承昱表示，「台北大巨蛋是人工草皮，但接球都還可以，有聽說過台灣棒球文化，台灣球迷都很熱情，我會好好享受，對我來說是一個動力。」

另外，朴承昱也說，「台灣球迷與媒體都很關心，這一點蠻驚訝，記者會也很盛大，所以我們會好好準備。」