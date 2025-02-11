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林家正加盟運動家「很優秀」　蔡其昌祝福：我們對他有信心

記者陳立勳／台北報導

台灣27歲旅美捕手林家正今日宣布與美國職棒運動家隊簽約，並且附有大聯盟春訓邀請，中華職棒會長蔡其昌也獻上祝福。

▲林家正加盟運動家。（圖／取自林家正官方粉絲團）
▲林家正加盟運動家。（圖／取自林家正官方粉絲團）  

今天林家正發文，「在這邊要跟各位報告我已經與美國職棒大聯盟運動家隊簽約，並且抵達球隊位於亞利桑那州鳳凰城的春訓基地報到，這份合約中也包含了我自2019年進入美國職棒以來的首次大聯盟春訓邀請。」

林家正特別感謝最愛棒球、最挺棒球的蔡其昌會長，從去年十二強開始的Team Taiwan，蔡其昌會長就替我們提供了最強大的後勤支援，再一次謝謝蔡其昌會長，得以在春訓報到日順利報到。

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有關於林家正順利簽約，蔡其昌表示，「林家正長期以來維持很好的互動，從12強手受傷開始，聯盟的同仁也全力協助，也很感謝體育署，只要我能做得到，會長都全力以赴，所以沒有什麼，收到他的謝謝。」

蔡其昌有話想要鼓勵林家正，「加油啦，對旅外球員都一樣，很多人對他有興趣，有球團期待跟他私下有好的互動，大家競爭爭取，他對棒球是有夢想，希望在大聯盟有一席之地，一直都很祝福他，希望他能逐夢成功。」

林家正延續旅美生涯，蔡其昌提到，「這次林家正能拿到運動家隊合約，附帶大聯盟春訓，很高興，希望他好好展現自己，他是很優秀的選手，就是缺一個機會，他對於場上掌控能力很高，他是很優秀的捕手，大聯盟要以捕手生存，是比較困難，但我們對他有信心。」

另外，蔡其昌觀察，「林家正在休息日也要自主訓練，很認真，給他機會表現，是很公平的，期許他在大聯盟春訓後，一直待在大聯盟，不要回到小聯盟。」

▲▼世界12強棒球賽，中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）
▲蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： MLB林家正

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