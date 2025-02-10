看上重砲陳子豪、王念好　UA簽下品牌新成員



▲陳子豪。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟外野手陳子豪今年透過自由球員轉投味全龍，並且簽下一紙破億合約，同時可望入選世界棒球經典賽資格賽中華隊，獲得國際運動品牌Under Armour肯定，將成為旗下簽約選手。

原先Under Armour國內旗下棒球簽約選手包括黃子鵬、林安可、張志豪，近期則是簽下富邦悍將新秀王念好、統一7-ELEVEn獅菜鳥投手張宥謙，而之前就是友好關係的陳子豪，開季前也將簽約加入TEAM UA。

去年陳子豪出賽87場，17發全壘打，60分打點，上壘率0.355，長打率0.515，打擊率0.276，季後陳子豪行使自由球員權利，經過多隊競逐，最後以5+5年、合約總值達1.3億轉戰味全。

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Under Armour目前友好合作夥伴有球芽基金會，主要是品牌與去年退休的周思齊合作多年，接下來雙方也將持續攜手，為台灣運動產業貢獻心力。

Under Armour台灣區代表提到，秉持品牌精神，將持續深根年輕潛力球員，並看中王念好、張宥謙皆曾任U18青棒國家隊隊長的過往經歷，在國際賽中所展現出來的領導風範，期許兩位年輕球員在所屬母球隊的成績發展，品牌也將陪同兩位年輕小將共同成長，為台灣棒球產業蘊育下一世代的冠軍球員。

19歲王念好是2023年富邦在季中人選秀會首輪指名，去年在一軍出賽46場，1支全壘打，17分打點，打擊率0.219，至於18歲張宥謙則是去年季中新人選秀第2輪被統一挑中，目前還沒有在一軍登板。



▲王念好。（圖／富邦悍將提供）