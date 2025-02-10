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大谷翔平「天賦異稟」　前天使教頭驚訝晚上7點能睡覺

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社） 

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平去年寫下超狂「54轟、59盜」紀錄，前洛杉磯天使隊總教練奈文（Phil Nevin）對於大谷翔平能在晚上7點睡覺感到驚訝。

上季大谷翔平來到道奇隊，創下單季54轟、59盜成績，幫助球隊拿下隊史第8座世界大賽冠軍，取得生涯第3座最有價值球員獎。

不斷在大聯盟寫下紀錄，大谷翔平這幾年成為最炙手可熱的超級球星，被問到曾經指導大谷翔平的感覺，奈文認為， 「我從未見過像大谷翔平這樣準備充分、照顧自己身體的選手，他總是提前做好準備。」

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奈文特別以2023年4月17日對上波士頓隊的比賽為例， 「那場比賽大約在1個多禮拜或2個星期前，我叫大谷翔平過來，告訴他那天比賽是在早上11點10分開始，但可以調整到紐約的比賽中再投球。」

然而大谷翔平給出讓奈文意想不到的答案， 「大谷翔平看了看日曆，回答星期天有下午1點比賽，能在晚上7點睡覺，所以沒問題，可以在上午11點的比賽中投球。」

奈文驚訝地說，「我不知道你們怎麼樣，但我上床後不容易馬上入睡，但大谷翔平一躺下，閉上眼睛就像機器一樣入睡，並在預定時間醒來，他在那場比賽的前一個禮拜，就開始準備了。」

此外，奈文也提到，「從早上起床到晚上睡覺，大谷翔平都在努力成為世界上最好的選手，我認為我再也不會見到像他這樣的人了，他真的很優秀，而且天賦異稟，會有這麼好的表現，最大原因是他在背後的努力，以及強烈的求勝欲望。」

關鍵字： MLB棒球

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