葉總交代「照顧」林辰勳　劉家豪有感：味全很願意投資運科



▲劉家豪。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／台北報導

味全龍今年補強教練團，劉家豪加入擔任一軍捕手教練，劉家豪分享這段時間春訓的觀察，並且也設定目標要幫助選手。

本周味全進行開訓典禮，宣布新年度教練團陣容，一軍捕手教練由前富邦悍將捕手教練劉家豪接下，原王膺鵬轉任二軍捕手教練。

1月份劉家豪已經先向球隊報到，前往斗六球場協助選手訓練，劉家豪認為，「球員自主性都蠻好的，球隊在體能檢測儀器方面，都蠻跟得上大聯盟，很願意投資運科，這是與過往待過的球隊，很不一樣的地方。」

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從Lamigo桃猿、樂天桃猿、富邦悍將，今年劉家豪來到味全，他坦言，「加入新球隊，一定有很多地方需要適應，包括與部門球員建立信任關係，瞭解球隊的運作與球風，還有總教練賦予我的任務，必須確實執行。」

目前味全主力捕手群有吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏、林辰勳等人，劉家豪表示，「葉君璋總教練有交代，對林辰勳有很大期待，希望特別照顧林辰勳，好好把他訓練起來。」

劉家豪觀察，「味全的球員都還蠻有活力的，球隊塑造出球員內部競爭力，每位球員知道自己要做什麼，自主性是蠻棒的。」

接任味全一軍捕手教練，劉家豪提到，「第一項目標先把捕手群阻殺率提升，第二個把林辰勳訓練起來，第三個盡全力協助葉總，提供捕手群一些建議，希望讓他們更好。」

另外，劉家豪強調，「有成績的選手，會有自己的想法，我就是給方向，彼此一起討論，透過雙向溝通，分享比賽經驗，讓選手去思考。」

劉家豪也說，「味全捕手群素質原本就很不錯，因此如何把好的東西維持住，將缺點有所突破與提升，期待能讓球員與球隊成績更好，來到與過去不同的訓練體系，對我來說也是全新的體驗，需要適應與融入。」