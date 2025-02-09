運動雲

>

葉總交代「照顧」林辰勳　劉家豪有感：味全很願意投資運科

▲味全龍隊捕手教練劉家豪。（圖／味全龍隊提供）
▲劉家豪。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／台北報導

味全龍今年補強教練團，劉家豪加入擔任一軍捕手教練，劉家豪分享這段時間春訓的觀察，並且也設定目標要幫助選手。

本周味全進行開訓典禮，宣布新年度教練團陣容，一軍捕手教練由前富邦悍將捕手教練劉家豪接下，原王膺鵬轉任二軍捕手教練。

1月份劉家豪已經先向球隊報到，前往斗六球場協助選手訓練，劉家豪認為，「球員自主性都蠻好的，球隊在體能檢測儀器方面，都蠻跟得上大聯盟，很願意投資運科，這是與過往待過的球隊，很不一樣的地方。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從Lamigo桃猿、樂天桃猿、富邦悍將，今年劉家豪來到味全，他坦言，「加入新球隊，一定有很多地方需要適應，包括與部門球員建立信任關係，瞭解球隊的運作與球風，還有總教練賦予我的任務，必須確實執行。」

目前味全主力捕手群有吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏、林辰勳等人，劉家豪表示，「葉君璋總教練有交代，對林辰勳有很大期待，希望特別照顧林辰勳，好好把他訓練起來。」

劉家豪觀察，「味全的球員都還蠻有活力的，球隊塑造出球員內部競爭力，每位球員知道自己要做什麼，自主性是蠻棒的。」

接任味全一軍捕手教練，劉家豪提到，「第一項目標先把捕手群阻殺率提升，第二個把林辰勳訓練起來，第三個盡全力協助葉總，提供捕手群一些建議，希望讓他們更好。」

另外，劉家豪強調，「有成績的選手，會有自己的想法，我就是給方向，彼此一起討論，透過雙向溝通，分享比賽經驗，讓選手去思考。」

劉家豪也說，「味全捕手群素質原本就很不錯，因此如何把好的東西維持住，將缺點有所突破與提升，期待能讓球員與球隊成績更好，來到與過去不同的訓練體系，對我來說也是全新的體驗，需要適應與融入。」

關鍵字： 中職味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

西班牙、南非備戰WBC資格賽　提前來台打熱身賽

西班牙、南非備戰WBC資格賽　提前來台打熱身賽

林家正WBC資格賽有變數　蔣少宏：我們都準備好了

林家正WBC資格賽有變數　蔣少宏：我們都準備好了

幫助旅外投手進入狀況　林岳平坦言擔心「時差」

幫助旅外投手進入狀況　林岳平坦言擔心「時差」

上次經典賽「像導遊」　陳韻文有責任：是來打球的

上次經典賽「像導遊」　陳韻文有責任：是來打球的

WBC資格賽重新開機是課題　陳仕朋：投出品質最重要

WBC資格賽重新開機是課題　陳仕朋：投出品質最重要

徐若熙把握「有限」球數　如果扛首戰先發：不需要緊張

徐若熙把握「有限」球數　如果扛首戰先發：不需要緊張

恰恰安排中華隊棒次不困難　張育成最適合扛4番

恰恰安排中華隊棒次不困難　張育成最適合扛4番

WBC資格賽有投球時間限制　林岳平提醒：不要猶豫

WBC資格賽有投球時間限制　林岳平提醒：不要猶豫

經典賽資格賽比照大聯盟　首次導入投球時間限制

經典賽資格賽比照大聯盟　首次導入投球時間限制

陳傑憲、張育成扛中心打線　中華隊開路先鋒有人選

陳傑憲、張育成扛中心打線　中華隊開路先鋒有人選

【自己的位子自己守護】貓貓座位被搶走！直接霸氣坐在爸爸腿上

熱門新聞

震撼！湖人補強禁區神獸威廉斯沒了　與黃蜂交易宣告撤銷

巴特勒早告訴熱火總裁　「威金斯是我合作過天賦最高球員」

太陽「瞞著他談交易」惹怒杜蘭特　美媒預言雙方今夏分道揚鑣

紅雀火球男林振瑋躍升農場5大新秀！美媒看好天花板有望成為王牌

塩田裕一未獲台鋼青睞再往墨聯　體會現實「一場即釋出」夢未完

湖人送禮！獨行俠新援破紀錄　巴克利從「不認識」改口「超愛」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1湖人補強沒了　與黃蜂交易宣告撤銷

2巴特勒早向熱火總裁誇過威金斯

3太陽「瞞著他談交易」惹怒杜蘭特

4林振瑋躍升5大新秀！美媒看好天花板

5塩田裕一未獲台鋼青睞再往墨聯

最新新聞

1樂天交鋒羅德　陳晨威、莊昕諺參戰

2經典賽歷練　曾峻岳不慌：一起扛

3陳韻文中職最好　中華隊沒終結者

4樂天二軍來了！交手中職9場熱身賽

5NBA休賽季之王西蒙斯　將加盟快艇

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

汪早上進房看到姐姐...3度嚇到彈跳逃跑！她看傻：有鬼484？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366