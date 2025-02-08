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上次經典賽「像導遊」　陳韻文有責任：是來打球的

▲2025年世界棒球經典賽資格賽投手陳韻文。（圖／中華職棒提供）
▲陳韻文。（圖／中華職棒提供）  

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅29歲投手陳韻文2017年曾經入選世界棒球經典賽，但沒有出賽機會，身為投手群年紀最長，今年沒意外將入選經典賽資格賽。

去年陳韻文出賽39場，戰績2勝4敗4中繼10次救援成功，投了33.1局，被擊出36支安打，包括3支全壘打，36次三振，13次四壞球，防禦率4.59。

季中陳韻文一度狀況不理想，後來經過調整後恢復水準，季後賽表現也十分穩定，恢復昔日身手，陳韻文表示，「之前一直在壞的循環裡面，經過很多教練幫忙，嘗試很多方法，得到不錯效果。」

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陳韻文坦言，「比較少可以打高層級比賽，前一次參加經典賽，確實很像球迷，也很像導遊，都在看比賽，這次多了很多責任，是來打球的，不是坐在旁邊而已，期待自己這次的表現。」

被定位在主力牛棚陣容，陳韻文提到，「能為國家隊效力，投哪個位置都好，都是為了中華隊，每一局都很關鍵，不一定投第9局，讓教練團去決定。」

已經投5到6次牛棚練投，進度拉到45球，陳韻文也說，「今年有提前準備，重量訓練銜接投球，集訓過程中，教練有要求我們，要有可以投跨局的心態，不是只能投1局，可以投1局以上，但不用操之過急，正常表現就好。」

關鍵字： WBC資格賽棒球

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