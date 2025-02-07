「台大」藍翊誠放棄味全測試　葉總：如果年輕3、4歲



▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／台北報導

味全龍26歲左投藍翊誠先前因為膝傷影響，去年都在復健，沒有任何出賽，季後沒在球隊保留名單，即使獲得春訓測試機會，但他毅然決然選擇轉職，味全總教練葉君璋坦言，有一點可惜。

畢業於建中、台大化學系，藍翊誠2022年季中新人選秀第7輪被選中，簽約金和激勵獎金總額80萬，二軍月薪6萬、一軍則是8萬，前年季末練球時受傷，造成右膝十字韌帶斷裂，經過手術治療，去年沒有任何出賽，球季末開始投練習賽，最快球速有142公里。

去年11月中藍翊誠自費前往美國亞利桑那Driveline Baseball棒球訓練中心進行自主訓練，去年季後藍翊誠沒被放在60人名單，但獲得球隊春訓測試機會。

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不過藍翊誠經過思考之後，婉拒春訓測試，他透露運科報告顯示目前的投球機制、體測都是水準之上，有機會上到一軍，但很難長期待著，考慮到時間、年齡與機會成本，決定往不同職涯發展。」

先前接到藍翊誠婉謝測試的訊息，葉君璋表示，「藍翊誠有到美國接受檢測，可能自己評估，才跟球隊通知不參加測試，確實比較可惜，因為他進到職棒已經24歲，投球型態上已經定型，如果可以年輕個3、4歲，或許會更有機會。」

類似藍翊誠這種並非一路科班，往上挑戰職棒的球員，葉君璋認為，「不見得一定沒有機會打，但如果可以的話，可以早一點進到職棒，或許會有更多機會。」



▲藍翊誠。（圖／味全龍隊提供）