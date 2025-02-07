運動雲

>

「台大」藍翊誠放棄味全測試　葉總：如果年輕3、4歲

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）
▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／台北報導

味全龍26歲左投藍翊誠先前因為膝傷影響，去年都在復健，沒有任何出賽，季後沒在球隊保留名單，即使獲得春訓測試機會，但他毅然決然選擇轉職，味全總教練葉君璋坦言，有一點可惜。

畢業於建中、台大化學系，藍翊誠2022年季中新人選秀第7輪被選中，簽約金和激勵獎金總額80萬，二軍月薪6萬、一軍則是8萬，前年季末練球時受傷，造成右膝十字韌帶斷裂，經過手術治療，去年沒有任何出賽，球季末開始投練習賽，最快球速有142公里。

去年11月中藍翊誠自費前往美國亞利桑那Driveline Baseball棒球訓練中心進行自主訓練，去年季後藍翊誠沒被放在60人名單，但獲得球隊春訓測試機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過藍翊誠經過思考之後，婉拒春訓測試，他透露運科報告顯示目前的投球機制、體測都是水準之上，有機會上到一軍，但很難長期待著，考慮到時間、年齡與機會成本，決定往不同職涯發展。」

先前接到藍翊誠婉謝測試的訊息，葉君璋表示，「藍翊誠有到美國接受檢測，可能自己評估，才跟球隊通知不參加測試，確實比較可惜，因為他進到職棒已經24歲，投球型態上已經定型，如果可以年輕個3、4歲，或許會更有機會。」

類似藍翊誠這種並非一路科班，往上挑戰職棒的球員，葉君璋認為，「不見得一定沒有機會打，但如果可以的話，可以早一點進到職棒，或許會有更多機會。」

▲味全龍隊投手藍翊誠。（圖／味全龍隊提供）
▲藍翊誠。（圖／味全龍隊提供）  

關鍵字： 中職味全龍棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

曾仁和新球季換穿23號　外野手林耀煌改名林禹叡

曾仁和新球季換穿23號　外野手林耀煌改名林禹叡

「AI女神」李珠珢打卡來台　富邦：私人行程已離台

「AI女神」李珠珢打卡來台　富邦：私人行程已離台

辰己涼介牛棚飆速152　樂天老闆驚訝太厲害

辰己涼介牛棚飆速152　樂天老闆驚訝太厲害

道奇砸錢搶人沒極限　大聯盟主席收到球迷擔憂信件

道奇砸錢搶人沒極限　大聯盟主席收到球迷擔憂信件

大谷重拾「二刀流」　費里曼有信心：沒有他做不到的事

大谷重拾「二刀流」　費里曼有信心：沒有他做不到的事

水原一平控訴遭駁回　法官重批「明目張膽、狡猾」

水原一平控訴遭駁回　法官重批「明目張膽、狡猾」

白襪拒絕執行選擇權　古巴強打三壘手轉戰天使

白襪拒絕執行選擇權　古巴強打三壘手轉戰天使

平野教頭喊話知道弱點　陳子豪：很愛開玩笑

平野教頭喊話知道弱點　陳子豪：很愛開玩笑

30年前錯過味全龍　丘昌榮開心攜手「麻吉」葉君璋

30年前錯過味全龍　丘昌榮開心攜手「麻吉」葉君璋

從小到大沒當過隊長　吉力吉撈看FA補強：更猛了

從小到大沒當過隊長　吉力吉撈看FA補強：更猛了

#遠東 氣爆2死14傷！ #羅美文 曝 #道生油 常洩漏：人力精簡得太過分

熱門新聞

資格賽調度會更明快！王建民談終結者人選　林岳平提牛棚一隱憂　

快訊／林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽　將與強敵中國爭冠

諷NBA球員是「現代奴隸」後　施洛德18小時被交易3次

超狂NBA季中交易！63名球員換東家　美媒評湖人是最大贏家

堅決不回勇士！杜蘭特親自喊停交易　美媒預測KD今夏離開太陽

中華隊輪值人選曝光！曾總點名4人　後天進行首場練習賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王建民談終結者人選　林岳平提一隱憂

2林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽

3說完現代奴隸制　施洛德被交易3次

463名NBA球員換東家　湖人成最大贏家

5堅決不回勇士！杜蘭特親自喊停交易

最新新聞

1海神補強　前勇士摩爾特里加盟

2藍翊誠放棄　葉總：如年輕3、4歲

3林昀儒不敵林詩棟　無緣男單4強

4林家正若缺席不影響？蔣少宏準備好了

5曾仁和換23號　林耀煌改名林禹叡

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366