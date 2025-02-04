從小到大沒當過隊長　吉力吉撈看FA補強：更猛了



▲味全龍隊吉力吉撈．鞏冠(左)接下新任隊長。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／斗六報導

味全龍今天舉辦開訓儀式，本季隊長改由吉力吉撈．鞏冠接棒，吉力吉撈．鞏冠對於今年球隊戰力十分期待。

2019年味全龍回歸中華職棒，一開始由林旺衛擔任隊長，2022年到2024年都是由吳東融擔任隊長。

今天開訓儀式上，吳東融交出隊長棒子，他表示，「很榮幸在3年前可以接下任務，現在要把這個職務交給吉力吉撈．鞏冠，相信他會是一個更有渲染力的隊長，就拜託他，接下來如果有可以幫忙球隊的，我一樣會義不容辭。」

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吉力吉撈．鞏冠在場上致詞時提到，「我的兄弟們，廢話不多說，目標就一個，總冠軍。」

成為味全新隊長，吉力吉撈．鞏冠透露，「去年球季打完，葉君璋總教練就問我，我心想隊長要做什麼，因為從小到大沒有當過隊長，但應該也是時候給自己一個責任，之前做事情可能大多都是只有自己，現在等於有隊友需要幫忙。」

吉力吉撈．鞏冠提到，「大家都是副隊長，把態度做好，一個接一個，大家一起撐起球隊，先前去美國訓練，學習如何用身體力量去打球，不是只有單靠手的力量，訓練狀況感覺蠻好的。」

本季味全補進朱育賢與陳子豪兩名強打，吉力吉撈．鞏冠認為，「今年球隊戰力有很大補強，更猛了，還蠻期待的，看能激發出什麼火花，打好每一場比賽。」