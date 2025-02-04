婉拒富邦悍將續約　羅曼回鍋中職說明原因



▲味全龍隊投手統籌羅曼。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／斗六報導

味全龍今年找來羅曼（Orlando Roman）擔任投手統籌教練，去年婉拒富邦悍將合約，羅曼親自說明原因。

球員時期羅曼曾經待過中職兄弟象、Lamigo桃猿以及中信兄弟，2019年起在波多黎各聯賽擔任教練，2022年到2023年加入富邦悍將，接手一軍投手教練，2024年因個人因素婉拒續約。

今年加入味全，羅曼提到，「球隊有來詢問，剛好有機會，所以決定回來台灣，第9年來到台灣，就像是另一個家，不管穿什麼顏色的球衣，就是把工作做好。」

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去年富邦想要續留，但羅曼最後放棄，羅曼表示，「因為在波多黎各有事情要處理，後來有在波多黎各教球，也有陪兒子練球，指導一些選手。」

羅曼透露，「跟葉君璋總教練認識很久，以前是我的捕手搭檔，這段時間都有聯絡，之前我在富邦當教練，也都會聊天，彼此保持聯繫。」

這兩天來球隊報到，羅曼提到，「今天是來球隊第2天，有些人之前有看過，但沒有很接近，之後會慢慢認識，球隊有很多好投手，包括徐若熙、王維中、郭郁政都是。」

此外，羅曼也說，「目前葉總還沒有特別交代工作，基本上先瞭解球隊年輕投手，看他們的狀況，看如何幫助選手。」