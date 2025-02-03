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WBC資格賽「壘包加大」　張育成笑：速度會加持

▲2025年世界棒球經典賽資格賽比賽壘包。（圖／記者陳立勳攝）
▲世界棒球經典賽資格賽比賽壘包(左方)對比傳統比賽壘包。（圖／記者陳立勳攝） 

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊今天開訓，由於賽事由美國職棒大聯盟主辦，屆時比照大聯盟「壘包加大」，中華隊主砲張育成曾經在大聯盟實戰體驗。

今年2月經典賽資格賽將在台北大巨蛋舉行，包括中華隊、西班牙、尼加拉瓜和南非，一起爭取2張會內賽門票。

2023年大聯盟賽季實施「加大壘包」在內的多項新制，壘包由邊長15英寸（38.1公分）的正方型增大為18英寸（45.7公分），一、二壘和二、三壘間的距離縮短4.5英吋（11.4公分），此項變革明顯有利於跑者，打者擊出內野安打的機率也提升。

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由於WBCQ由大聯盟主辦，許多規定都將比照大聯盟賽事或規格辦理，其中就有包括「加大壘包」，今天聯盟工作人員拿本次賽事比賽壘包，與中職壘包放在一起做比對，有著明顯差別，尤其壘包是由台灣製造。

曾經在大聯時戰戰體驗加大壘包，張育成認為，「盜壘次數比較多，一定也有安全性的考量，比較不會踩到一壘手的腳。」

張育成笑說，「當時從打擊區看一壘，心裡想說哇！怎麼一壘會那麼近，比較容易內野安打，速度會加持。」

▲2025年世界棒球經典賽資格賽比賽壘包。（圖／記者陳立勳攝）
▲世界棒球經典賽資格賽比賽壘包(左方)對比傳統比賽壘包。（圖／記者陳立勳攝）  

關鍵字： WBC資格賽棒球

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