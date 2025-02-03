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張育成不跟曾總搶背號　選18對徐若熙不好意思

▲▼張育成出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓儀式 。（圖／記者李毓康攝）
▲張育成。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊今日開訓，張育成繼前年經典賽在次穿上中華隊球衣，張育成續穿上次中華隊的18號，但對徐若熙感到抱歉。

過完農曆新年投入中華隊集訓，張育成認為，「不會覺得很早，以往在美國，這個時間都已經準備好，沒有太大問題，去年一整年先在美國受傷，後來回到球場，季中回來台灣，身心是蠻累的。」

張育成直言，「因為身體有傷，缺席去年世界12強賽事，身體健康是比較重要，這次資格賽想好要準備好，目前身體狀況都是很好的，傷勢都已經復原。」

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去年中華隊在12強奪冠，張育成提到，「台灣棒球一直都在進步，無論是投手或是野手都是，像是打者遇到150公里的球，不會那麼畏懼，可以去應對，12強冠軍是遲早的事情，大家都是準備好自己。」

再次穿上中華隊球衣，張育成坦言，「披上國家隊戰袍非常開心，雖然有點壓力，但壓力可以當成動力，穿上去真的不容易，拿出最好的自己，能打出好的球賽，享受球迷吶喊聲。」

張育成表示，「今天來到球隊，不管年輕或是資深球員都很活躍，因為生日是8月18日，所以選18號，在富邦悍將因為18號是黃保羅，才選99號，考量99號是曾豪駒總教練，因為他是冠軍教練，所以我不要去搶，但也不好意思徐若熙把18號讓給我。」

頂著辮子頭來到中華隊報到，張育成透露，「花了10多個小時，以後可能會繼續用這個髮型，因為不用整理，第一次在大巨蛋準備國際賽，很舒服，吶喊聲應該也很響亮。」

關鍵字： WBC資格賽棒球

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