凃忠正3點勉勵獅子軍　林岳平參與12強得到啟發



▲統一獅隊董事長凃忠正。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅今日舉辦開訓儀式，喊出年度新口號「尚勇」，期許統一獅新球季全體人員展現「尚勇」精神，朝著2025中職年度總冠軍目標一同邁進。

統一獅董事長凃忠正提及，2024年是台灣棒球領域不平凡的一年，除了以12強中華隊表現勉勵選手，也特別強調棒球知識、專業技能養成、態度和紀律的重要性。

董事長凃忠正更列舉三點勉勵選手，「首先，不要讓太多昨天占據今天，一直將過去輝煌或不好的事情放在心上並不會進步，希望大家從今天起就將一切歸零，積極展望2025年。」

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其次，凃忠正提醒選手凡事要回到基本面，用紮實和務實的態度面對自身職業，最後再以「從優秀到卓越」展望新球季，不僅保留輝煌成績，更要突破過往優秀表現，再現統一獅王朝。

統一獅董事長凃忠正勉勵，若要有效執行目標，需要秉持準度、精度、速度的精神，明定目標之後就要嚴格執行，且要全神灌注、保持專心，以平時養成和訓練朝著目標前進，過程中若遇到問題也要及時應變與調整。

總經理蘇泰安先以上個球季表現作為開頭，藉此開訓儀式的機會向12強選手及後勤人員表達肯定和感謝，更提醒選手新球季要保留好的表現和想法，美中不足地方予以改善及調整，告誡選手要把握目前大環境好的時候，更加用心且珍惜得來不易的機會，為個人和球隊打下更好的成績。

總教練林岳平則是分享在12強賽事得到的啟發，「看起來很不起眼的選手，在看起來很不起眼的過程，他們之所以能做到，主要是在他們非常投入在努力的過程中，提醒選手在練習和比賽過程時時刻刻反省自己，球隊有需求時能做好萬全準備，把握機會，期許選手個人要「尚勇」。



▲統一獅隊領隊蘇泰安。（圖／統一球團提供）