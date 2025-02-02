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陳傑憲連任統一獅隊長　明天去中華隊要當「里長伯」

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅外野手陳傑憲今天參加球隊開訓儀式，並且連任球隊隊長，明天將現身世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓典禮，加入球隊集訓。

▲2025年統一獅隊開訓儀式陳傑憲。（圖／統一球團提供）
▲陳傑憲連任隊長。（圖／統一球團提供）

今天獅隊舉辦開訓儀式，陳傑憲連任隊長，將連續3年接下重任，陳傑憲認為，「隊長只是個名詞，即使沒有當隊長，還是會展現我的熱情、我的善良，幫助需要幫助的人，也很謝謝隊友相信我，投票都不用投票，就叫我當隊長，我相信自己有辦法勝任，不管是當教練團或是球員之間的橋樑，我相信可以。」

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經歷去年世界12強棒球賽隊長經驗，陳傑憲坦言，「球隊不是只有單單幾個人，而是全體互相磨合與配合球隊，圖結合作拿下好的成績。」

但結束今天球隊開訓，陳傑憲馬不停蹄要去中華隊報到，陳傑憲透露，「今天跟著球隊開訓，明天就要去中華隊報到，今年只有除夕與初二沒有練習，畢竟近期有大賽，身為選手不可能掉以輕心，想做足準備，應付這麼大的比賽，這是職業球員應該要有的心態，如果叫我不要練習，也會心不安。」

去年比賽打了整年，陳傑憲表示，「目前身體狀況都很好，希望明天去中華隊報到，能把狀況調整到最好，把該有實力展現出來。」

陳傑憲笑說，「感覺今年沒有過到年，明年也有機會，但這也是好事，有能力才有辦法，要感謝高層的肯定，才能這麼充實。」

另外，本次中華隊將有不少新面孔，陳傑憲表示，「有聽說部分名單，明天要去自我介紹一下，但聽說蠻多人年齡都很小，需要好好聊天一下，學長與學弟之間的距離就是因為沒有講話，所以才有距離，如果可以打招呼，就能拉近距離，明天就去當個里長伯。」

▲2025年統一獅隊開訓儀式陳傑憲。（圖／統一球團提供）
▲陳傑憲連任隊長。（圖／統一球團提供）  

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅WBC資格賽

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