同學宋嘉翔打職棒　黃柏叡選擇台電「練功」等時機



▲黃柏叡去年入選U23世界盃中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者陳立勳／台北報導

台電棒球隊21歲內野手黃柏叡去年入選U23世界盃中華隊，也是進入成棒後第一次當國手，看到穀保家商同學樂天桃猿宋嘉翔等人在職棒場上奮鬥，對於職棒也仍有夢想。

來自於穀保家商，黃柏叡高中畢業沒有跟同學宋嘉翔、邱緯綸、黃劼希、馮皓等人一樣，選擇報名中華職棒選秀，反而決定投入業餘台電棒球隊。

提到當初沒報名中職選秀的想法，黃柏叡透露，「原本有打算要選秀，高三那時候剛好台電詢問有沒有意願加入，自認還有進步空間，也有跟家人討論，覺得先到台電磨練比較好。」

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黃柏叡坦言，「內心還是有職棒的夢想，當然多少會羨慕可以打職棒的同學，但職棒很現實，很競爭，在台電有很多學長，都是用經驗打球，跟學生時期差很多，想法也成熟很多，學長比較理解場上的狀態，很多事情想得到，也都做得出來。」

評估自與職棒的距離，黃柏叡則說，「主要還差在守備，在台電都是守三壘，高中是內野與外野兩邊跑，想要挑戰職棒，至少要有穩定的守備，現在還不夠穩定，小細節可以做得更好。」

黃柏叡提到，「現階段在三壘接球與傳球的穩定度還不夠，而在外野的飛球判斷還不夠好，雖然對於打擊比較有自信，但還沒有到職棒水準，覺得還沒有準備好，如果要進職棒，就是要想辦法生存久一點。」