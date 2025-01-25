轉換「指導者」角色　姚雨翔加入中興高中教練團



▲姚雨翔擔任南投縣中興高中教練。（圖／姚雨翔提供）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅24歲一壘手姚雨翔前年季後沒有獲得續約，去年他考到教練證，並且受聘南投縣政府專任教練，目前在南投縣中興高中擔任教練。

2018年姚雨翔在中職季中選秀會被統一7-ELEVEn獅隊第7指名，生涯一軍累積出賽38場，1支全壘打，6打點，打擊率0.217，上壘率0.260，長打率0.283，2023年季後被放在60人名單外。

前年季後姚雨翔沒有得到其他球隊合約，結束職棒生涯，回想當時狀況，姚雨翔表示，「那一年自己沒在球隊秋訓名單，加上出賽數下滑，就有預感會被釋出。」

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姚雨翔坦言，「被釋出當下蠻難過，職棒就是這樣，沒成績會被淘汰得很快，在職棒前幾年機會蠻多的，但自己沒有把握，可能也不適合這個環境，但有嘗試過就好了，多少會覺得可惜，只怪自己努力不夠，沒辦法在職棒找到生存之道。」

待在職棒幾年，姚雨翔認為，「過程中學到蠻多東西，無論是技術或是經驗，尤其是在球隊最後一年感受最深，因為比較沒有上場，在場邊看隊友們比賽，從中看到蠻多東西，職棒是國內最高殿堂，還是比較細膩，有想過到業餘打球，但想說還有別的事情想做，轉換角色當個指導者也不錯。」

姚雨翔透露，「去年3月先到南投縣中興高中幫忙，先從兼職教練開始，去年6月考到C級教練證，今年獲聘為南投縣政府專任教練，目前在中興高中負責打擊與內野守備訓練。」

從球員轉換為基層教練，姚雨翔直言，「跟原本想像有一點落差，剛來的時候不太適應，教學生不只是技術，還要管理學生的生活，高中生有時候情緒波動比較大，也需要多一點溝通。」



▲姚雨翔曾效力統一獅隊。（圖／記者李毓康攝）