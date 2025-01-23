3度骨刺手術不失志　翁瑋均：味全很會調投手



▲翁瑋均。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者陳立勳／台北報導

前台鋼雄鷹26歲投手翁瑋均今年轉戰味全龍，選擇00號重新出發，去年3度動右手肘骨刺手術，翁瑋均表示，「知道味全很會調整投手。」

2018年季中選秀翁瑋均在第1輪被桃猿選中，2020年投出9勝，後來季後動刀解決右手肘骨刺，2022年二度動刀處理右手肘骨刺。

前年8月翁瑋均因林子偉交易至桃猿而被包裹轉投台鋼雄鷹，但去年沒在一軍出賽，季後被放在台鋼不續約名單，去年底翁瑋均完成第3次右手肘骨刺手術。

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本月已經開始加入味全春訓，翁瑋均透露，「去年12月初開刀清除右手肘骨刺，預計1到2個月可以開始投球訓練，目前都按照進度，有跟防護員討論，下半季有機會比賽，現階段以重訓與體能為主。」

去年季後沒獲台鋼續約，翁瑋均表示，「當時一開始接到被釋出，經紀人幫忙尋找球隊，先前檢查後發現還有骨刺，最後決定開刀，現在就是持續復健，希望有辦法找回以前身手。」

動了第3次右手肘骨刺手術，但翁瑋均沒有失志，翁瑋均坦言，「心情比較不一樣，前兩次手術後，想要趕快積極復健回到球場，這次時間比較充裕，希望準備好再回到球隊，需要多付出一點努力。」

另外，翁瑋均提到，「骨刺問題可能與體質有關係，想要尋找好的動作，避免再次發生同樣的狀況，味全球團蠻關心選手身體狀況與疲勞度，今年希望瞭解自己身體，那麼久沒上一軍，看球隊給我什麼角色安排，味全球團分工蠻明確，而且很會調整投手。」