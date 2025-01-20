魔神樂等待合約回簽　樂天談妥韓職經驗新洋投



▲魔神樂。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿去年在季後挑戰賽落敗，無緣闖進總冠軍戰，今年洋將布局方面，去年拿到13勝的魔神樂（Marcelo Martinez），目前只差最後回覆確認，同時也談妥一名新洋投。

先前宣布簽下29歲左投霸鉧德（Jonathan Bermudez），並且完成續約威能帝（Pedro Fernandez），去年同樣有不少貢獻的魔神樂，球隊積極留人。

有關於魔神樂談約進度，沈鈺傑表示，「目前等待魔神樂回覆，基本上合約條件沒有太大問題，雙方也都同意，等待魔神樂把合約回簽。」

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此外，據了解，樂天近期談妥曾有美國職棒大聯盟與韓國職棒經力的新洋投蘇爾瑟（Beau Sulser），沈鈺傑表示，「雙方有達成共識，近期確認後有機會公布。」

蘇爾瑟在大聯盟出賽10場，防禦率3.63，2023年效力韓職KT巫師隊，總計先發9場，戰績1勝7敗，防禦率5.62。

魔神樂上季先發24場，戰績13勝3敗，投了149.2局，被擊出131支安打，包括10支全壘打，114次三振，38次四死球，防禦率2.04，WHIP值1.10，季後挑戰賽第2戰先發6局用了101球，63個好球，被擊出6支安打，投出2次三振，1次四壞球，無失分，順利收下勝投。