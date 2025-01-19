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左眼挨球吻失明　 輔大捕手于魁感動隊友奪冠落淚

▲輔仁大學于魁。（圖／大專體總提供）
▲輔仁大學于魁。（圖／大專體總提供） 

記者陳立勳／天母報導

輔仁大學今天在大專棒球聯賽4比0完封勝國體大，拿下113學年度大專棒球聯賽公開一級冠軍，輔大四年級捕手于魁預賽對文化大學打擊時，因左眼被投手觸身球導致失明，沒辦法再打球，今日賽後于魁感謝全隊為他拿到冠軍。

去年于魁在大專聯賽預賽左眼遭球吻，回想起當時狀況，于魁說，當時內心非常平靜，視力可以回來的話算是幸運，回不來就是這個樣子，有心理準備，話說到一半不禁落淚，「我不想讓爸媽擔心，媽媽心裡很沉重，一路栽培我到現在。」

于魁透露，目前左眼視網膜破裂，完全看不到，看東西會有誤差，但已慢慢習慣，也可以開車了，「左眼被球打到的時候，我就告訴自己要有心理準備，現在看到我還可以這麼樂觀，算是堅強吧，如果換作是別人的話，早就已經躲起來了吧。」

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其實去年6月于魁一度想離開球隊，因為他從小到大都是先發球員，沒想到有一段時間成績不理想，上場機會逐漸減少，但還是選擇留在球隊，沒想到卻發生觸身球的意外。

于魁今年大學畢業，計畫考棒球教練證，去年就很想考教練證，大專前兩名有專任資格，考到就不怕以後沒工作，「今天他們終於替我拿到冠軍，算是夢寐以求。」于魁希望接下來可以順利考取教練證，這樣至少沒有離開棒球圈，如果考到的話，「我想跟自己說一聲辛苦了。」

此外，于魁也說，「我一直告訴自己不能倒下來，雖然很遺憾，但是不能倒下來，至少我好手好腳的，還是有不甘心的地方，但也只能這個樣子。」

關鍵字： 大專棒球聯賽棒球

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