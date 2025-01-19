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統一獅亞太春訓4天超過6千球迷　台南主場送手繪紅包

▲統一獅隊簽名會。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊簽名會。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅第一階段春訓自1月10日開始，這段時間在亞太棒球訓練中心成棒副球場、多功能室內練習場展開訓練，1月21日返回台南棒球場持續訓練，預計2月中旬進入第二階段以賽代訓。

迎接2025棒球新球季，球隊從春訓第一階段在亞太棒球訓練中心春訓時，特別安排1月11、12、18及19日開放球迷免費進場參觀春訓訓練，行銷團隊特別規劃春訓訓練專屬體驗活動，萊恩酷及球場美食也都在亞太成棒副球場服務球迷，連續兩週週末假期，4天湧進超過6000位球迷共襄盛舉，延續去年底台灣隊拿下世界冠軍熱潮，開放球迷春訓體驗。

今日統一獅亞太春訓最後一天開放球迷餐參觀，也特別規劃統一獅球星簽名會，邀請邱智呈、蘇智傑、陳聖平、林佳緯參與，限額50位名額，球迷為了能夠搶得簽名會資格，今日凌晨四時，已經有球迷蒞臨現場排隊。今日許多選手早上來到亞太棒球場時，看到許多球迷為了簽名會排隊許久，感受到球迷的熱情支持，也成為選手春訓最大動力。

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林安可表示，「這兩週看到許多球迷來球場看我們練球，感受到棒球熱潮似乎越來越好，、期待今年新球季無論是在哪一個球場，都希望看到球迷進場支持，今天早上七點多來到球場時，就看到大門口一群球迷在排隊，真的有點嚇到，似乎有點瘋狂，希望他們也要好好注意安全，也謝謝大家用行動相挺。」

獅隊將回到台南主場春訓練習，將開放1月25、26日以及2月8、9日，連續兩週週末假期也將開放看台區，邀請球迷一起進場觀看春訓練習，下週迎接新春喜氣氛圍，行銷也特別規劃萊恩手繪塗鴉紅包袋，當天上午10點及下午1點半於台南棒球場大門口，只要穿著統一獅任何一款週邊商品Ｔ恤、球衣、法批、外套等，均可現場排隊兌換，每人每次排隊限兌換一份，萊恩也將親自來到現場贈送給球迷們。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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