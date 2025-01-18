運動雲

>

12強深受中華隊感動　栗山英樹期待台灣交流戰

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒火腿隊將於3月來台交流賽對戰中信兄弟與統一7-ELEVEn獅，昨日球團發布首波球員名單，火腿隊CBO（首席棒球總管）栗山英樹特別錄製影片。

火腿隊舉辦海外交流賽，3月1日與3月2日於台北大巨蛋，分別對上中信兄弟和統一7-ELEVEn獅。

先前火腿隊監督新庄剛志宣布，交流試合將派出來自台灣的投手先發，分別是古林睿煬先發對決統一7-ELEVEn獅，孫易磊碰上中信兄弟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨天火腿隊透過官方臉書公布首波參賽球員名單，包括投手伊藤大海、投手山﨑福也、投手北山亘基、捕手伏見寅威、內野手清宮幸太郎、外野手松本剛、外野手五十幡亮汰、外野手萬波中正，還有洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）。

栗山英樹因為棒球與台灣結緣，與多位台灣選手有師徒之情，近年多次前來到台灣，因此特別錄製影片，向台灣球迷表達此次交流賽的期待感。

其中栗山英樹在影片中提到，「首先恭喜台灣在去年世界12強賽奪冠，我們也深受感動，雖然我們輸了，但台灣各位的心意轉移到球員身上，那種拚命的樣子令人感動，3月1日與3月2日交流賽，希望能從台灣學到更多，今後也想和台灣一起讓亞洲棒球更加蓬勃，我們會全力以赴比賽 。」

▲▼2024中職明星賽，前日本武士隊監督栗山英樹。（圖／記者李毓康攝）
▲火腿隊首席棒球總管栗山英樹。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： 日職火腿棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「虎之潛水艇」開往費城人　青柳晃洋參加大聯盟春訓

「虎之潛水艇」開往費城人　青柳晃洋參加大聯盟春訓

離夢想更近一步　莊陳仲敖首次獲邀大聯盟春訓

離夢想更近一步　莊陳仲敖首次獲邀大聯盟春訓

1年約續留強打杜蘭　紅襪避免薪資仲裁

1年約續留強打杜蘭　紅襪避免薪資仲裁

藤浪晉太郎小聯盟約轉戰水手　大聯盟春訓拚東山再起

藤浪晉太郎小聯盟約轉戰水手　大聯盟春訓拚東山再起

火腿3月來台首波球員名單　伊藤大海、萬波中正入列

火腿3月來台首波球員名單　伊藤大海、萬波中正入列

腰傷出現「奇蹟」　呂偉晟拚復出：很久沒有這麼舒服

腰傷出現「奇蹟」　呂偉晟拚復出：很久沒有這麼舒服

統一獅法治教育　宣導反酒駕、拒簽賭等5大主題

統一獅法治教育　宣導反酒駕、拒簽賭等5大主題

接到林威助電話　廖任磊轉投富邦：要對自己交代

接到林威助電話　廖任磊轉投富邦：要對自己交代

小熊出手洽談　太空人明星三壘手尋求「長約」

小熊出手洽談　太空人明星三壘手尋求「長約」

接受小聯盟合約　38歲金手套鐵捕加入教士

接受小聯盟合約　38歲金手套鐵捕加入教士

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

熱門新聞

快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇！　與大谷、山本組日三本柱

大谷翔平「無言」歡迎佐佐木朗希入隊　達比修有真的要哭了

能投165公里佐佐木朗希簽約金2.1億　與大谷、山本共創首見紀錄

英超史上之最！曼城10年長約綁定神鋒哈蘭德　周薪近2000萬

外媒爆教士退出佐佐木朗希爭奪戰！將簽下190公分多明尼加左投

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇

2大谷「無言」歡迎佐佐木朗希入隊

3佐佐木朗希將與大谷、山本共創首見紀錄

4曼城10年約綁定神鋒　周薪近2000萬

5外媒爆教士退出佐佐木朗希爭奪戰！

最新新聞

1林華韋帶隊飛日訓練　年後換投手

2詹皓晴58分鐘挺進澳網女雙16強

312強受感動　栗山期待台灣交流戰

4佐佐木朗希重聚WBC戰友　老東家送祝福

5巴特勒「模仿喬丹」回歸！熱火慘輸20分

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366