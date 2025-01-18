12強深受中華隊感動　栗山英樹期待台灣交流戰

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒火腿隊將於3月來台交流賽對戰中信兄弟與統一7-ELEVEn獅，昨日球團發布首波球員名單，火腿隊CBO（首席棒球總管）栗山英樹特別錄製影片。

火腿隊舉辦海外交流賽，3月1日與3月2日於台北大巨蛋，分別對上中信兄弟和統一7-ELEVEn獅。

先前火腿隊監督新庄剛志宣布，交流試合將派出來自台灣的投手先發，分別是古林睿煬先發對決統一7-ELEVEn獅，孫易磊碰上中信兄弟。

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昨天火腿隊透過官方臉書公布首波參賽球員名單，包括投手伊藤大海、投手山﨑福也、投手北山亘基、捕手伏見寅威、內野手清宮幸太郎、外野手松本剛、外野手五十幡亮汰、外野手萬波中正，還有洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）。

栗山英樹因為棒球與台灣結緣，與多位台灣選手有師徒之情，近年多次前來到台灣，因此特別錄製影片，向台灣球迷表達此次交流賽的期待感。

其中栗山英樹在影片中提到，「首先恭喜台灣在去年世界12強賽奪冠，我們也深受感動，雖然我們輸了，但台灣各位的心意轉移到球員身上，那種拚命的樣子令人感動，3月1日與3月2日交流賽，希望能從台灣學到更多，今後也想和台灣一起讓亞洲棒球更加蓬勃，我們會全力以赴比賽 。」



▲火腿隊首席棒球總管栗山英樹。（圖／記者李毓康攝）