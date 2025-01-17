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統一獅法治教育　宣導反酒駕、拒簽賭等5大主題

▲統一獅隊法治教育。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊法治教育。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

因應法務部、教育部體育署政策，職棒球隊需與該轄區之地檢署進行法律宣導，並建立溝通聯繫管道，以維護乾淨的職棒環境，臺南地方檢察署17日上午邀請統一7-ELEVEn獅全體隊職員舉辦法治教育。

中華職棒聯盟王惠民副秘書長、 統一7-ELEVEn獅蘇泰安總經理、臺灣臺南地方法院陳本良法官 、本署蔡宗聖襄閱主任檢察官於活動中均異口同聲表示，目前中華職棒在各界努力下即將邁入第36年頭實屬不易，今年伴隨世界12強棒球賽中華隊奪下世界冠軍的熱度，可以預期今年中職將更加受到矚目，職棒球員除了在球場上賣力表現外，也需要善盡社會責任。

若球員涉及不法，可能面臨嚴峻的司法調查，也會引起社會各界關注，甚至導致球員、球團及中華職棒聯盟形象均受到傷害，因此期盼透過檢察官準備的法治教育，讓正確法律觀念深植到每位職棒球員及職員身上，以維護我國職業棒球賽事，能在公平、公正環境下進行。

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本次法治教育活動共設立44個攤位，近距離與球員進行反酒駕、反毒、反詐騙、拒絕簽賭等主題有獎徵答，並贈送宣導品，透過活潑的方式，說明生活中可能遇到的涉法陷阱，期盼所有職棒球員能恪遵法律，共同營造清新職棒環境，持續帶給國人正面力量。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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