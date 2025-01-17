接到林威助電話　廖任磊轉投富邦：要對自己交代



▲廖任磊轉戰富邦。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

味全龍31歲投手廖任磊今年季後自請在60人名單外，希望能尋找其他發展機會，近期確定轉戰富邦悍將，廖任磊表示，「稍微有點緊張。」

2020年廖任磊與味全簽下2.3年合約，生涯一軍出賽79場，防禦率5.25，去年一軍出賽5場，防禦率11.57，季後向球團提出，希望放在60人名單外。

本周富邦宣布網羅廖任磊，本周向球隊報到，廖任磊坦言，「稍微有點緊張，雖然富邦有認識的人，但來到全新的環境，就像是換工作，要想辦法融入這個大家庭。」

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廖任磊認為，「加入富邦第一件事是把自己狀態調整好，盡量融入球隊，扮演好齒輪的角色，盡力幫助球隊。」

上個月接到副領隊林威助電話，詢問加入的意願，廖任磊透露，「林威助學長有詢問我的狀態，交代我準備好，好好練，既然自己做了決定，要被放在60人名單外，做了選擇就沒有退路。」

廖任磊提到，「感受到責任感比較重，要對自己交代，剛好弟弟廖乙忠今年轉往台鋼雄鷹，也是希望有更多機會。」

最近才剛從日本沖繩自主訓練返台，廖任磊表示，「去年球季剛開始狀況都很好，後來因為右手肘發炎，導致成績掉下來，那段時間大概休息2到3周，這次在沖繩接受身體平衡與核心訓練，順便檢測身體狀態，有些訓練菜單跟之前不太一樣，這一趟收穫蠻多的。」