WBC資格賽借不到大巨蛋公益時段　北市體育局：用在世壯運合理



▲大巨蛋將舉辦世界棒球經典賽資格賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽將在今年2月在臺北大巨蛋開打，民進黨北市議員林延鳳今日質疑，資格賽被擠出公益時段，遠雄可抽10%場租，蔣萬安市府形同幫遠雄賺錢，臺北市體育局今天回應大巨蛋10天回饋檔期，用於舉辦「2025雙北世界壯年運動會」非常合理，符合體育賽事優先目的，也實現外界對「讓世界看見臺灣」期待。

民進黨議員林延鳳今天指出，世界棒球經典賽是國際公認的棒球最頂級賽事，且開放大聯盟球隊球員參與，不管是關注度、球星知名度都是其他賽事難企及，賽事轉播也屢創新收視記錄，但棒協在申請大巨蛋舉辦「世界棒球經典賽資格賽」的公益檔期時，卻以「無檔期」為由被北市府體育局拒絕。

林延鳳質疑，體育局過去曾強調「大巨蛋為體育場館，須以體育賽事為優先使用」，尤其是蔣萬安市長親口說過「大巨蛋就是以打棒球為主」，結果最頂級的國際棒球賽程，卻無法申請到公益檔期，她批評，這結果就是在打臉蔣萬安自己的承諾，所謂的大巨蛋以「棒球優先」根本淪為口號。

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另外，林延鳳表示，世界棒球經典賽資格賽舉行地點早在2024年初就開始洽談，但是在討論大巨蛋的公益檔期時，北市府與體育局卻沒有考慮此賽事，而把10天公益檔期全部給了世壯運，且世壯運已徵用天母棒球場、新莊棒球場，甚至用大巨蛋近一個月的檔期，這不僅會排擠掉中職的賽事，也排除經典賽資格賽舉辦爭取公益時段的機會。

臺北市政府體育局強調，基於賽事規模、層級、重要性，將臺北大巨蛋10天回饋檔期，用於舉辦繼2017年世界大學運動會後，最大型、也是首度在亞洲舉辦的國際級綜合體育賽會「2025雙北世界壯年運動會」，其中包含棒壘球賽決賽，非常合理。

不僅符合場館「體育賽事優先」之使用目的，更是實現外界對「讓世界看見臺灣」的期待；世壯運經專業評估，精簡合理使用大巨蛋場次，預計有來自137國、超過3萬名選手參與，不僅提升臺北市國際形象及知名度，更能推廣全民運動風氣。

世界棒球經典賽相較於去年的世界棒球12強賽具較高商業性，規模也小於雙北世壯運；體育局爭取主辦此次經典賽資格賽，去年便已協助匡列臺北大巨蛋檔期，將延續臺灣主場熱潮，歡迎大家幫中華隊加油。