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收到經典賽資格賽通知　吳念庭訂製面具「備而不用」

▲台鋼雄鷹吳念庭。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲吳念庭接到經典賽資格賽通知。（圖／台鋼雄鷹提供） 

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹今日在台北大巨蛋舉辦球星見面會，內野手吳念庭去年季中被球打到臉，所幸經過手術無礙，今年號碼也改選39。

今年背號從67改為39，吳念庭表示，「當初選67是因為生日6月7日，現在球隊39號剛好空下來，有跟球團說，想要這個號碼，當初進到日本職棒就是39號，大家也比較熟悉。」

吳念庭透露，「其實當年在日職選39號，是西武球團直接給我的，也沒有特別選，但選完之後反而慢慢喜歡上這個號碼。」

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去年季中被強襲球打到臉部，當場用擔架抬出場送醫，並且經過手術，吳念庭坦言，「打球這麼多年，沒有被打到臉過，現在已經好了，也都過去了，很謝謝主治醫生幫我手術，沒有任何後遺症，有健康的身體，可以打今年球季。」

吳念庭提到，「很順利慢慢復原，看東西都很OK，很幸運沒有後遺症，算是不幸中的大幸。」

先前包括郭阜林曾因被球打到臉，選擇訂做保護面具，吳念庭直言，「有訂做面具，但還沒有用上，看春訓會不會用到，目前以不用為原則。」

去年吳念庭在季中加入，出賽36場，2支全壘打，13分打點，上壘率0.240，長打率0.295，打擊率0.310。

評價去年半季表現，吳念庭認為，「還可以更好，到了新的聯盟，今年春訓從頭開始，期許有好的球季，身體可以健康，打個好成績回饋球迷。」

至於2月份世界棒球經典賽資格賽，吳念庭表示，「資格賽有接到通知，明天球隊開訓，把自己強度拉高，農曆年後到中華隊報到，以母隊為主，先把強度拉高。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹棒球

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