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接到WBC資格賽詢問　王柏融：中華隊是每個人夢想

▲台鋼雄鷹王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲王柏融接到經典賽資格賽詢問。（圖／台鋼雄鷹提供）  

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹今天在台北大巨蛋舉辦球星見面會，外野手王柏融去年返台發展第一個球季，感受到中華職棒強度大大提升，同時他也接到2月世界棒球經典賽資格賽中華隊的詢問。

去年王柏融出賽110場，6支全壘打，60分打點，上壘率0.383，長打率0.397，打擊率0.280。

談到回歸首年表現，王柏融坦言，「第一年回來，就是當成適應，適應新的狀況，中職從4隊變成6隊，強度大大提升，包括洋投水準也是，就像這次12強，中華隊到外面比賽就知道。」

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去年9月29日王柏融因為手指折到下二軍，球季提前結束，王柏融表示，「保持身體健康，希望場場都出賽，先前球季後半段算是小傷，只是有些不舒服。」

今年2月將有經典賽資格賽，王柏融透露，「經典賽資格賽有接到詢問，有機會的話當然想打，明天球隊開始春訓，前陣子都是自主訓練，就看調整的狀況。」

王柏融強調，「中華隊是每一個人的夢想，如果有機會參賽，當然會非常踴躍，有意願參賽。」

此外，前火腿隊隊友清宮幸太郎先前參與12強賽，3月也會來台打交流賽，王柏融表示，「之前聚會的時候，會簡單聊一下，瞭解一下狀況如何，球隊氛圍如何，都會互相關心，他是很有潛力的選手。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹

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