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源田壯亮外遇正式道歉　老婆衛藤美彩決定原諒

▲▼球星老公源田壯亮不倫小三，衛藤美彩身心大受打擊。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）
▲衛藤美彩選擇原諒源田壯亮。（圖／取自衛藤美彩IG）  

記者陳立勳／綜合報導

世界12強棒球賽日本隊國手源田壯亮先前遭到日本媒體《週刊文春》爆出外遇不倫，如今源田壯亮在風波後首度發出道歉聲明，妻子衛藤美彩選擇原諒。

2016年源田壯亮以選秀第3指名加入西武獅隊，2017年新人賽季起站穩先發位置，4度獲得最佳九人獎，2018年起連續7年拿到游擊金手套獎。

源田壯亮在2019年與前日本偶像團體乃木坂46成員衛藤美彩結婚，兩人都是出身大分縣大分市，去年10月才迎接第二個小孩。

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日前被日媒爆料，源田壯亮與一名銀座一家高級俱樂部的A小姐交往近1年，12強賽事期間還在台灣秘密約會，自外遇風波爆發，仍然持續神隱。

源田壯亮今天在個人IG發出謝罪聲明，「這次因為我輕率的行為，對球迷與相關人士造成極大困擾與擔憂，在此由衷致上最深的歉意，也深刻反省讓妻子感到痛苦與悲傷的行為，雖然部分報導內容與事實不符，但針對這件事，已經與妻子直接溝通，夫妻兩人決定一起向前邁進。」

源田壯亮表示，「今後我將徹底反省，透過棒球回報對我失望的人，接下來我會移至位於所澤市的基地，專注在棒球訓練，對於所有因我的行為而失望的西武獅球迷以及球團，努力在棒球生涯最後，透過場上表現，挽回大家的信任，再次向大家致上歉意。」

在源田壯亮發文道歉後，衛藤美彩也在社群發文，「由於我們的私人事情給大家帶來困擾和不便，真的深感抱歉，我們夫妻已經充分溝通，決定攜手面對未來，共同向前邁進，我們夫婦將竭盡全力回報大家的恩情，希望大家繼續以溫暖的心守護我們，我們會非常感激。」

關鍵字： 日職棒球

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