洋基球迷干擾接球　大聯盟祭出「終生禁止進場」

"Well, A for effort."



Fan interference was called on this play where a Yankee fan tried to take the ball out of Mookie Betts' glove after an out. pic.twitter.com/iZ6taImncd — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 30, 2024

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊去年在世界大賽擊敗紐約洋基隊，成功奪下冠軍，其中系列賽第4戰發生洋基隊球迷伸手干擾比賽的插曲，根據美國媒體報導，這兩位球迷將被大聯盟永久禁止入場。

去年世界大賽第4場，1局下洋基隊開路先鋒托瑞斯（Gleyber Torres）首打席擊出右外野界外飛球，被貝茲（Mookie Betts）美技接殺，沒想到場邊有兩名洋基球迷Austin Capobianco和John P. Hansen硬是要搶貝茲手套裡的球，拉扯貝茲的手臂，把搶來的球丟向場內

當下貝茲馬上向裁判提出抗議，裁判判定球迷干擾，托瑞斯確定出局，結果兩名球迷也被驅逐出場，根據《紐約郵報》報導，大聯盟將永久禁止兩人進入任何一座大聯盟球場。

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大聯盟祭出處分，永久禁止這兩人進入所有大聯盟球場，如果進場的話會遭到逮捕。



▲貝茲接球被球迷干擾。（圖／路透社）