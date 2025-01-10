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統一獅公布完整教練團　潘威倫接下二軍投教

▲統一獅潘威倫。（圖／記者林敬旻攝）
▲潘威倫。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅今天在台南主場展開第一階段春訓，今天球團公布完整教練團，其中去年引退的潘威倫與唐肇廷分別轉任二軍投手、打擊教練。

去年下半季加盟協助獅子軍投手群調整投手教練霍斯曼（Vince Horsman）也獲得續聘，擔任一軍投手教練。

原二軍投手教練廖文揚轉情蒐，而情蒐蔡萬霖轉球探，原球探高建三合約到期不續聘，二軍體能教練凃壯勳因個人生涯規劃，申請離隊。

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▲▼ 統一獅2025教練團陣容 。（圖／統一獅提供）
▲2025年統一獅隊一軍教練團。（圖／統一球團提供）  

統一7-ELEVEN獅一軍教練團：
總教練：林岳平
首席教練：高志綱
打擊統籌教練：馬修爾（Justin Mashore）
打擊教練：潘武雄
一、二軍打擊教練兼跑壘教練：郭俊佑
投手教練：霍斯曼
牛棚教練：羅錦龍
守備統籌教練：玉木朋孝
守備教練：周廣勝
外野教練兼跑壘教練：莊駿凱
捕手教練：陳俊輝
體能教練：吳秉軒

統一7-ELEVEN獅二軍教練團：
總教練：劉育辰
首席教練：高國慶
打擊教練：唐肇廷
投手教練：潘威倫、鄭博壬、賴泊凱
內野守備教練：莊景賀
外野守備教練：朱元勤
捕手教練：林偉

▲▼ 統一獅2025教練團陣容 。（圖／統一獅提供）
▲2025年統一獅隊二軍教練團。（圖／統一球團提供）  

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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