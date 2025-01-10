統一獅公布完整教練團　潘威倫接下二軍投教



▲潘威倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅今天在台南主場展開第一階段春訓，今天球團公布完整教練團，其中去年引退的潘威倫與唐肇廷分別轉任二軍投手、打擊教練。

去年下半季加盟協助獅子軍投手群調整投手教練霍斯曼（Vince Horsman）也獲得續聘，擔任一軍投手教練。

原二軍投手教練廖文揚轉情蒐，而情蒐蔡萬霖轉球探，原球探高建三合約到期不續聘，二軍體能教練凃壯勳因個人生涯規劃，申請離隊。

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▲2025年統一獅隊一軍教練團。（圖／統一球團提供）

統一7-ELEVEN獅一軍教練團：

總教練：林岳平

首席教練：高志綱

打擊統籌教練：馬修爾（Justin Mashore）

打擊教練：潘武雄

一、二軍打擊教練兼跑壘教練：郭俊佑

投手教練：霍斯曼

牛棚教練：羅錦龍

守備統籌教練：玉木朋孝

守備教練：周廣勝

外野教練兼跑壘教練：莊駿凱

捕手教練：陳俊輝

體能教練：吳秉軒

統一7-ELEVEN獅二軍教練團：

總教練：劉育辰

首席教練：高國慶

打擊教練：唐肇廷

投手教練：潘威倫、鄭博壬、賴泊凱

內野守備教練：莊景賀

外野守備教練：朱元勤

捕手教練：林偉



▲2025年統一獅隊二軍教練團。（圖／統一球團提供）