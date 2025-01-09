12強中華奪冠「感動人心」　潘威倫放假思考生涯下一步



▲潘威倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅投手潘威倫去年在台北大巨蛋投引退賽，今年預計轉為教練，今天出席台北大巨蛋期間限定文物特展活動，聊到去年世界12強賽中華隊一舉奪冠，潘威倫直呼感動人心。

去年9月28日潘威倫在引退賽對台鋼雄鷹先發6.2局，用了89球，59個好球，被擊出6支安打，包括1發全壘打，投出1次三振，1次觸身球，失4分，3分自責分，最後承擔敗投，最後生涯勝場數停留在149場。

去年季後卸下球員身份，潘威倫透露，「最近就是陪陪媽媽，思考生涯下一步，要怎麼去規劃，目前還在規劃中，都還在商談，有消息確定後會對外宣布。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年預計轉任教練，潘威倫認為，「現在很多球隊與球員，都有到國外進修與見習，這是很好的機會，雖然已經不打球，但腦海中還是會有以前打球的畫面，畢竟打球這麼久，還是很難忘記棒球。」

出席台北大巨蛋期間限定特展活動，看到許多紀念文物，潘威倫坦言，「很感動，從小時候開始打球，看到以前的球場，到現在的大巨蛋，自己又在大巨蛋出賽，過程是感動，看到台灣棒球環境的進步。」

去年12強賽中華隊摘冠，過去也是中華隊常客的潘威倫則說，「一直以來都很期待中華隊能有最好成績，這次12強中華隊能拿到冠軍，身為球員也很感動，看到球員在球場上奮戰，那種過程是感動人心。」



▲潘威倫。（圖／記者林敬旻攝）