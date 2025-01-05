高中木聯／陳宣穎再見安險勝玉里　陽明連兩天PK過關



▲陽明高中陳宣穎。（圖／學生棒聯提供）

記者陳立勳／綜合報導

113學年高中木棒聯賽今天繼續進行第一階段賽事，陽明高中打到第8局PK戰，隊長陳宣穎擊出投手前再見安打，4比3險勝玉里高中，連續兩天在PK戰過關，戰績2勝1敗。

陽明老教頭李杜宏月底將屆齡退休，他表示：「連兩天打PK戰很緊張，幸好都贏球，雖然晉級機率很高，還是要再拿一勝比較保險。」

陽明在1局下攻下3分，但玉里在第5局上追平比數。正規7局打完進入PK戰，8局上無人出局一、二壘有跑者；李杜宏特別稱讚捕手鄭兆哲反應夠快，知道打者要觸擊，接球後快傳三壘封殺跑者，接著對方又擊出雙殺打，攻勢完全瓦解，「那是很關鍵的守備，整個士氣也重新倒向我們這邊。」

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8局下陽明使用觸擊戰術，並靠著對方捕手的野手選擇攻佔滿壘；接著陳宣穎擊出強勁滾地球，投手用手套碰了一下無法接住，形成再見安打，本場陳宣穎4打數3安打，有3分打點，是陽明贏球的最大功臣。

李杜宏說，陳宣穎是積極苦練的球員，個性沉穩，不會大起大落，主要防守三壘，內野手出身的李杜軒，去年曾到球隊協助訓練，看出陳宣穎值得磨練，提供了一些改進意見，後來他便一直擔任中心打者。

此外，陽明先發投手李庭毅投滿100球退場，撐了6.2局，被敲3安打，送6K，有4次四死球，失3分，1分自責分，李杜宏認為他表現稱職，如果用球數再精簡一點更理想。