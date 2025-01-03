冥冥中注定披龍袍　朱育賢喊話打下「味全王朝」



▲朱育賢。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／天母報導

樂天桃猿外野手朱育賢今年轉戰味全龍，過幾天除了要第一次出國訓練，同時朱育賢期待與隊友們激發火花，喊話要打下味全王朝。

正式加盟味全，朱育賢坦言，「把自己當成新人，因為球風比較不一樣，希望趕快適應，可以拿到總冠軍，有跟陳禹勳和劉時豪聯絡，他們都說這個球隊真的蠻好，年輕球隊都很有活力，這次12強在中華隊，也被吉力吉撈．鞏冠的熱情所感染，在這個球隊有蠻多熟悉的人，希望可以打下味全王朝。」

雖然是新竹人，但朱育賢從國中、高中到大學都在台北打球，加入味全，重新回到台北，朱育賢表示，「簽約當天帶家人來天母球場，抬頭就看到文化大學，想到太太也是文化大學畢業，學生時期的記憶突然回來，覺得一切是冥冥中的註定，很高興在台北延續球員生涯。」

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與陳子豪一起加入味全，朱育賢認為，「相信會帶來正面的幫助，無論是打擊上，也讓教練有更好的想法，聽從教練的安排，打下更多分數，贏下更多比賽，希望與吉力吉撈・鞏冠、劉基鴻，一起碰撞出更多火花，希望更多球迷進場為我們加油。」

朱育賢提到，「有跟葉君璋總教練碰過面，他希望我把好的一面展現出來，1月5日將飛往美國Driveline Baseball訓練中心訓練，蠻期待，希望瞭解不同的棒球文化，找到適合自己的東西。」

此外，身為12強賽冠軍成員，朱育賢也說，「自己有看到這個消息，蠻開心，今年收穫真的滿滿，一路從12強到現在轉隊，也希望盡自己小小力量，讓棒球環境更好。」

如果最終真的有機會出現在500元紙鈔上，朱育賢則說，「之後可以跟兒子、孫子說，是值得驕傲的。」

冠軍戰最後一球用再見雙殺結束比賽，忘記把一壘壘包拔回來紀念，朱育賢笑說，「現在自己已經不會再想壘包，展覽不是就有展出壘包了？就當作是一壘好了，反正壘包都長一樣。」



▲陳子豪與朱育賢。（圖／記者黃克翔攝）