運動雲

>

要讓德保拉「沒那麼快樂」　陳子豪不辜負1號重任

▲▼ 0103 朱育賢,陳子豪加盟味全龍記者會-陳子豪。（圖／記者黃克翔攝）
▲陳子豪加盟味全龍。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／天母報導

中信兄弟外野手陳子豪透過自由球員轉戰味全龍，10年合約中附有選擇權與脫逃條款，未來將對上老東家中信兄弟，陳子豪期待對決德保拉（Jose De Paula）。

決定從中信兄弟轉往味全發展，陳子豪表示，「去年季初一整年跟經紀人討論，要走自由球員不一樣的風格，很開心一開始味全龍蠻積極去洽談，蠻感動，很積極討論合約項目，也謝謝經紀公司，承受蠻多聲音。」

與味全簽下10年合約總值1.3億，前5年為保障約，後5年有球隊選擇權、球員脫逃調款，陳子豪認為，「這個合約模式，希望可以幫助到學弟。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 0103 朱育賢,陳子豪加盟味全龍記者會-陳子豪,朱育賢。（圖／記者黃克翔攝）
▲陳子豪與朱育賢加盟味全龍。（圖／記者黃克翔攝）  

陳子豪開玩笑說，「一直蠻想幫助台灣棒球，但都沒辦法入選中華隊，想說用合約的方式讓棒球更好，以前沒有人做過，包括逃脫條款與選擇權，期待讓學弟有更好的生涯。」

學弟林孝程讓出1號球衣，將改穿7號，陳子豪坦言，「蠻謝謝孝程，一開始有想到背號的問題，但孝程有來聯繫，願意讓出號碼，我覺得蠻感動，目前還沒見到他，想要親口跟他說謝謝，要送他小禮物，畢竟這個號碼也是他進職棒首選的號碼，我希望努力把成績打好，不會辜負這個號碼。」

陳子豪還說，「我一定會把實力提升，比往年更好，幫助球隊拿到總冠軍，之後要對上中信兄弟，想要對上德保拉，因為他叫快樂保拉，讓他以後對到我，沒有那麼快樂 ，並且也要謝謝中信兄弟球迷，這12年來支持，現在轉換新球隊，會做得更好，成為更好的陳子豪。」

▲▼ 0103 朱育賢,陳子豪加盟味全龍記者會-陳子豪,魏應充,朱育賢。（圖／記者黃克翔攝）
▲陳子豪與朱育賢加盟味全龍。（圖／記者黃克翔攝）  

關鍵字： 中職味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

朱育賢換穿「11」意義更重大　感謝台鋼、富邦、樂天報價

朱育賢換穿「11」意義更重大　感謝台鋼、富邦、樂天報價

快訊／朱育賢披龍袍改選11號　陳子豪續穿1號

快訊／朱育賢披龍袍改選11號　陳子豪續穿1號

告別15年球員生涯　曾宸佐引退：人生總是有遺憾

告別15年球員生涯　曾宸佐引退：人生總是有遺憾

天使隊想補重砲　看上明星一壘手阿隆索

天使隊想補重砲　看上明星一壘手阿隆索

葉總改造工廠新成員　味全龍吸收兄弟陳志杰

葉總改造工廠新成員　味全龍吸收兄弟陳志杰

陳子豪補償選「全額」費用　兄弟：經過縝密思考與討論

陳子豪補償選「全額」費用　兄弟：經過縝密思考與討論

台鋼雄鷹「翅膀硬了」　年度口號展現強大企圖心

台鋼雄鷹「翅膀硬了」　年度口號展現強大企圖心

快訊／陳子豪補償結果出爐　兄弟選擇全額900萬

快訊／陳子豪補償結果出爐　兄弟選擇全額900萬

宋文華找到下一站　新球季轉戰味全龍

宋文華找到下一站　新球季轉戰味全龍

樂天桃猿完成續約　威能帝開心回台灣投球

樂天桃猿完成續約　威能帝開心回台灣投球

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

熱門新聞

葉總改造工廠新成員　味全龍吸收兄弟陳志杰

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

告別15年球員生涯　曾宸佐引退：人生總是有遺憾

被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下　湖人舊將被絆倒恐釀嚴重膝傷

恭喜！　台灣12強球員登記結婚：我有老婆囉

「排球甜心」廖苡任盡責又貼心　日本隊友直呼：可愛到犯規！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1葉總改造新成員　味全吸收陳志杰

2美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

3告別球員生涯　曾宸佐引退：遺憾

4他被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下

5恭喜！　台灣12強球員登記結婚

最新新聞

1冥冥中注定　朱育賢喊話「味全王朝」

2NBA 12月最佳教練出爐！

3沒想過離開兄弟　陳子豪轉投味全想很久

4瑪麗的威力！　WSBL首戰就讓國泰吞敗

5陳子豪新曲「輕快有氣勢」　味全簽回吳秉恩

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

WBC資格賽接到曾總邀請！　林昱珉：保持心態僅時間問題

經典賽資格賽35人農曆年後集合　蔡其昌承諾大巨蛋集訓最高規格

曾頌恩將登上鈔票驚喜　「以後只換500」

賴清德總統承諾　「12強冠軍將登上500元鈔票」

12強特展搶先看！江國豪推薦最後一球　曾頌恩點名勵志小語

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366