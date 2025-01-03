要讓德保拉「沒那麼快樂」　陳子豪不辜負1號重任



▲陳子豪加盟味全龍。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／天母報導

中信兄弟外野手陳子豪透過自由球員轉戰味全龍，10年合約中附有選擇權與脫逃條款，未來將對上老東家中信兄弟，陳子豪期待對決德保拉（Jose De Paula）。

決定從中信兄弟轉往味全發展，陳子豪表示，「去年季初一整年跟經紀人討論，要走自由球員不一樣的風格，很開心一開始味全龍蠻積極去洽談，蠻感動，很積極討論合約項目，也謝謝經紀公司，承受蠻多聲音。」

與味全簽下10年合約總值1.3億，前5年為保障約，後5年有球隊選擇權、球員脫逃調款，陳子豪認為，「這個合約模式，希望可以幫助到學弟。」

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▲陳子豪與朱育賢加盟味全龍。（圖／記者黃克翔攝）

陳子豪開玩笑說，「一直蠻想幫助台灣棒球，但都沒辦法入選中華隊，想說用合約的方式讓棒球更好，以前沒有人做過，包括逃脫條款與選擇權，期待讓學弟有更好的生涯。」

學弟林孝程讓出1號球衣，將改穿7號，陳子豪坦言，「蠻謝謝孝程，一開始有想到背號的問題，但孝程有來聯繫，願意讓出號碼，我覺得蠻感動，目前還沒見到他，想要親口跟他說謝謝，要送他小禮物，畢竟這個號碼也是他進職棒首選的號碼，我希望努力把成績打好，不會辜負這個號碼。」

陳子豪還說，「我一定會把實力提升，比往年更好，幫助球隊拿到總冠軍，之後要對上中信兄弟，想要對上德保拉，因為他叫快樂保拉，讓他以後對到我，沒有那麼快樂 ，並且也要謝謝中信兄弟球迷，這12年來支持，現在轉換新球隊，會做得更好，成為更好的陳子豪。」



▲陳子豪與朱育賢加盟味全龍。（圖／記者黃克翔攝）