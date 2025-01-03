朱育賢換穿「11」意義更重大　感謝台鋼、富邦、樂天報價



▲朱育賢加盟味全龍。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／天母報導

樂天桃猿強打朱育賢季後透過自由球員轉戰味全龍，由於原本85號是徐生明總教練引退號碼，加入味全後改用11，朱育賢透露，「11號意義更重大。」

以4年總值4800萬合約加入味全，未來改穿11號，朱育賢表示，「當初選擇85號，是因為8月5號是我跟太太在一起的日子，現在換球團改成11號 ，因為小孩是11月出生，我自己也是11月出生，加上老婆名字的諧音也有11，所以11這個數字對於我來說，意義更重大。」

離開老東家桃猿，朱育賢坦言，「把人生棒球階段分成前9年在桃猿，現在後面4年在台北開啟另一個階段，當成剛進入職棒，回想起當年衝勁的感覺。」

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朱育賢提到，「首先要感謝桃猿栽培，沒有這9年栽培，沒辦法有今天的成就，這段過程蠻煎熬，感謝經紀公司與經紀人，給我意見與方向思考。」



▲朱育賢加盟味全龍。（圖／記者黃克翔攝）

同時朱育賢也說，「待在原來的環境9年了，情感上一定會不捨，有蠻多考量，正式提出自由球員之後，味全龍積極跟我接洽，蠻感謝味全龍，也有看過硬體設備，都有在進步，蠻吸引我的，可以去國外訓練，能打開眼界，還有家庭因素，加上小朋友都長大，不想要轉學，才選擇味全，感謝台鋼雄鷹、富邦悍將、樂天桃猿都有提出報價，證明這9年付出是被認可的。」

距離生涯千安只有6支，朱育賢認為，「千安就是轉捩點，是重新的自己，代表重新出發，希望幫助球隊拿到總冠軍，也謝謝球迷支持，未來多多進場支持味全，為中華職棒加油。」



▲陳子豪與朱育賢加盟味全龍。（圖／記者黃克翔攝）