陳子豪補償選「全額」費用　兄弟：經過縝密思考與討論



▲陳子豪。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／台北報導

味全龍今年季後在自由市場網羅中信兄弟29歲外野手陳子豪，今日宣布中信補償選擇全額900萬方案，中信球團回應，「經過縝密思考與多方討論。」

味全網羅陳子豪，按照規定中信可以選擇「全額補償」900萬或是「錢+人」的540萬，並且加上一名25人名單外球員，上周味全繳交25人保護名單，昨天中信證實，根據補償名單考量，確實是有跟其他球團交易的想法。

今天依據聯盟公告，今日中信決定補償方式為全額轉隊費之補償，味全應支付中信球團轉隊費為陳子豪選手113年度薪資總額之125%（未稅），相關轉隊費補償按規定應於114年2月3日前完成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解中信在自由球員市場沒有搶到統一7-ELEVEn獅終結者陳韻文，但想要補強投手的方向沒變，曾與北部球隊和另一支南部球隊提出交易想法。

球團原本想要透過補償人選，或是加上另一名球員，用2換1的方式，都是可行方案，無論投手或野手都可以討論，但洽談過程不算順利，無法在補償方案選擇截止日前談妥，但不排除後續還有交易可能性。

有關於最後補償方案選擇全額轉隊費，中信兄弟球團回應，「最終根據名單考量，球團在有限時間內，經過縝密思考與多方討論，最終選擇以全額補償金，作為此次FA補償方案。」