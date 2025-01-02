女兒長得好可愛　林昱珉煩惱太早交男朋友



▲林昱珉出席品牌活動。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳立勳／台北報導

旅美左投林昱珉今天參與食品品牌活動，近期才剛爸爸的他，看到可愛女兒，也開始擔心女兒太早交男朋友。

去年12月才當爸爸，林昱珉透露，「每天看到女兒的臉，就充滿著力量，餵奶上比較有心得，換尿布或是洗澡，交給老婆學習，但如果有比較簡單的，由我去幫忙。」

成為新手爸爸，林昱珉坦言，「有比較多東西要學習，有點不知所措，像是每3、4個小時要起來，聽到女兒哭的聲音，第一個月蠻疲勞，也蠻心疼老婆，很辛苦。」

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林昱珉直言，「幫女兒洗澡最困難，擔心手會滑掉，或是嗆到水，現在老婆和我的手機，記憶體有百分之80都是小孩的照片，本來不太常用網路平台，現在都會想要炫耀自己有一個可愛的小朋友。」

老婆目前還在月子中心，林昱珉表示，「希望老婆把身體顧好，女兒可以健康長大，不要太早交男朋友，因為她的眼睛很大，睫毛也很長，很可愛，是男生喜歡的條件，皮膚蠻白的，交男朋友要經過我同意，如果老婆同意，我應該沒有問題。」

今天在老師指導下，林昱珉也對自己的廚藝更有信心，「今天回去後就要讓林家正大吃一驚，跟林家正的感情真的很好，當爸爸之後，我都會傳女兒的照片、影片給他看，今天農曆過年前比較早，也有機會在台過年，希望能跟全家人一起過春節。」



▲林昱珉出席品牌活動。（圖／記者周宸亘攝）