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WBC資格賽接到曾總邀請　林昱珉需要跟球團討論

▲▼王牌左投林昱珉化身紅白大廚活動。（圖／記者周宸亘攝）
▲林昱珉出席品牌活動。（圖／記者周宸亘攝）  

記者陳立勳／台北報導

旅美左投林昱珉去年在世界12強賽幫助中華隊奪冠，今年2月有世界棒球經典賽資格賽，林昱珉也收到邀請，今天林昱珉出席活動提到，還要跟球團討論。

去年林昱珉在12強扛起中華隊王牌投手，今年爭取升上大聯盟的機會，林昱珉坦言，「經紀公司跟球團討論，還在討論中，旅外選手都會提早回去美國，去年告訴自己想上大聯盟，反而變得綁手綁腳，沒辦法展現好的一面，讓自己一步一步來，把小目標做好，展現好的壓制力，上大聯盟一定沒有問題。」

林昱珉認為，「主要還是心態問題，只要心態保持好，不要亂掉的話，上大聯盟只是時間的問題，現在除了老婆之外，還有剛出生的女兒，是甜蜜的負擔，責任感更重大，訓練與工作更有動力，想要把家庭與家人顧好。」

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經典賽資格賽在2月，林昱珉表示，「資格賽跟春訓強碰，當然如果可以打，一定是百分之百出賽，最終還是由經紀公司去跟球團討論，很常講台灣有非常多好的投手，也需要舞台，這次資格賽可以好好表現，有收到曾豪駒總教練的訊息，跟他配合過12強，也都很契合，會跟球團討論。」

林昱珉提到，「沒有人因為一場比賽，影響職業生涯，資格賽強度沒有12強那麼高，去年投球局數投得非常多，會跟球團一起評估。」

近期林昱珉將服補充役，他透露，「最近保持訓練，還不確定回去美國的時間，照著計畫走，預計1月6日當兵，希望趕快完成，可以回歸訓練，蠻喜歡參加活動的氣氛，覺得蠻好玩，有活動還是會去參與。」

近期母隊亞利桑那響尾蛇隊以6年2.1億美元合約網羅塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes），林昱珉直言，「有看到這個訊息，球團有球團的考慮，但不會特別擔心，因為柏恩斯是右投，剩下的就是由我自己去爭取機會。」

▲▼王牌左投林昱珉化身紅白大廚活動。（圖／記者周宸亘攝）
▲林昱珉出席品牌活動。（圖／記者周宸亘攝）  

關鍵字： 經典賽旅美球員棒球

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