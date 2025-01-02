想看大谷翔平「二刀流」　推估最快要5月底



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前年動了手肘手術，去年沒有機會登板投球，預計今年有望重拾投手身份，依照目前推估，大谷翔平開季無法馬上「二刀流」，最快要到5月底。

由於前年大谷翔平動了右手肘手術，去年專職擔任指定打擊，但仍創下單季54轟、59盜成績，幫助道奇隊拿下隊史第8座世界大賽冠軍，個人也獲得生涯第3座最有價值球員獎。

3月道奇隊將在日本東京巨蛋進行海外開幕戰，屆時大谷翔平回到家鄉比賽，將以打者身份亮相。

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有關於投手復出計畫，大谷翔平表示，「在防止舊傷復發的同時，也希望以最短的時間回到投手丘，但與訓練團隊保持溝通，並且謹慎面對，是這個過程中最重要的部分。」

考量右手肘手術復健，大谷翔平重新投球計畫，也會有投球數限制，確保能夠在最佳狀態下回歸。

大谷在2024年帶領道奇奪下世界大賽冠軍，2025年挑戰帶領球隊拿下二連霸。對於重返投手丘，外界參考同樣經歷兩次右肘手術的布勒（Walker Buehler），當時布勒在復出首年，經過20個月復健期。

因此按照布勒的例子推估，大谷翔平最快於2025年5月底到6月初重到投手丘，預計投15到20場之間，對於大谷翔平來說，最重要的還是身體健康。