潘志芳卸下球衣轉教練　規劃黃鈞聲明年兼任教練



▲潘志芳。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟今年拿到總冠軍，季後陣容變動不大，佈局明年整體戰力，據了解內野手潘志芳將轉任教練，捕手黃鈞聲預計兼任教練。

今年季後中信兄弟非60人名單包括投手廖乙忠、陳志杰、江忠城、彭識穎、李吳永勤、阮裕智、林丞軒、劉志宏、捕手陳家駒、黃鈞聲、內野手潘志芳，外野手詹子賢續留，但陳子豪轉戰味全龍，內野周委宏也加入味全。

近期中信兄弟討論簽回名單，據了解球隊對部分球員有不同規劃，包括黃鈞聲將是球員兼任二軍助理打擊教練，原二軍內野守備教練張志強因家庭因素離隊，潘志芳接手二軍內野守備教練，林丞軒則是轉任二軍助理體能教練。

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中信兄弟球團表示，「目前仍在討論中，等待一切確定後，再公告給大家。」

35歲黃鈞聲於2010年季後選秀在第7輪被兄弟象挑走，今年一軍出賽8場，有7個打數，二軍23場出賽，打擊率0.283，34歲潘志芳在2015年在季中新人選秀第2輪被中信兄弟選中，2021年出賽65場，是生涯單季最多，今年沒在一軍出賽，本季二軍出賽15場，打擊率0.344，生涯一軍累積250場出賽，打擊率0.264。



▲黃鈞聲。（圖／記者黃克翔攝）