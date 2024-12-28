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陳鏞基看好林泓弦　提點飲食+重訓增加力道

▲統一獅隊陳鏞基參加臺南棒球歷史展名人講座。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊陳鏞基參加臺南棒球歷史展名人講座。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

臺南棒球歷史展舉辦系列棒球名人講座，今日也邀請統一7-ELEVEn獅內野手陳鏞基擔任嘉賓。

今天活動從陳鏞基首場國際賽事開始聊起，以前輩角度看這次12強表現，特別是陳傑憲，陳鏞基稱讚說，「他是球隊很重要的一個靈魂人物，不只是在場上，場下他也會帶動球隊的氣氛，甚至拉拔那些年輕的選手。」

對於職棒球員在低潮時該如何處理，陳鏞基將賽季形容為股票，難免會有起伏，「我面對低潮都不會太擔心，只是希望能將低潮時間縮短，最主要還是生活習慣保持吃好睡好。」

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陳鏞基特別提到，會去看小學生比賽，「他們感覺就是只要下場，就能開心地跟大家一起玩棒球的初衷，那種快樂就是我以前為什麼接觸棒球，我就是喜歡這種快樂。」陳鏞基也補充，除了打棒球以外，還是必須要讀書，更以之前旅美時，身旁隊友都會把握閒暇時間學習為例，提醒課業對學生棒球的重要性。

在問答環節內，有球迷提出「中職誰的球最難打」，陳鏞基隨即回答古林睿煬，他提到古林睿煬近期很努力提升自身實力，更開玩笑地說，「若明年三月與火腿鬥士隊的交流賽有機會交手，我應該會被吃得死死的。」

陳鏞基對於內野新秀林泓弦印象十分深刻，稱讚其守備和打擊穩定且成熟，但林泓弦身材有點單薄，不過可以靠飲食及重量訓練去增加力道，陳鏞基十分看好他。

活動結束前，有球迷鼓勵陳鏞基再戰十年，陳鏞基則表示，希望明年球季球迷能繼續支持他與統一獅。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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